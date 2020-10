Pour l'Europe, les Îles Caïmans ne sont plus un paradis fiscal

L'Union européenne considère désormais que les Îles Caïmans, intégrées en février seulement à cette liste des "juridictions fiscales non coopératives", ne sont plus un paradis fiscal. Selon les ministres des finances des 27, le territoire d'outre-mer britannique a fait "les réformes nécessaires".

Les Îles Caïmans ont notamment voté une loi qui renforce l’enregistrement et la surveillance des fonds communs de placement utilisés par les étrangers.

The #EU’s recognition of the #CaymanIslands as cooperative on both transparency and fair taxation is an important validation of Cayman’s commitment to a responsible policy of #tax neutrality that poses no harm to other countries. https://t.co/98eARaM7v8 pic.twitter.com/j0fFchpdjA