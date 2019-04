L'enquête sur les Panama Papers a permis au fisc français de récupérer près de 120 millions d'euros

Au niveau mondial, plus d'un milliard d'euros d'impôts dus et de pénalités ont été récupérés par les différentes administations fiscales lésées par ce vaste système d'évasion fiscale et de blanchiment.

Une plaque sur le bureau de Genève (Suisse) du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, au cœur de l'affaire des Panama Papers, le 16 juin 2016. (FABRICE COFFRINI / AFP)