Brésil : les accusations délirantes de Bolsonaro contre Leonardo Di Caprio

Leonardo DiCaprio a dû bien rire. Et puis il s’est ravisé. Et il a fini par rédiger un communiqué cinglant à l’adresse du président brésilien, publié dans toute la presse de Rio, Brasilia et Sao Paulo. Il explique que non, il n’a pas financé d’organisation qui met le feu à la forêt, mais que oui, il continue son engagement pour défendre ceux qui luttent contre la déforestation. Leonardo DiCaprio est très engagé dans la préservation de l’environnement, y consacre une partie de sa fortune, et utilise souvent sa notoriété pour aider un certain nombre de causes liées aux forêts, et à l’urgence climatique.

Les défenseurs de l'environnement accusés

Le président Jair Bolsonaro lui-même a expliqué que l’acteur californien collaborait aux incendies en Amazonie, et avait même versé 500 000 dollars à une organisation qui allumait des feux. En fait, l’histoire est assez délirante. Vous savez que Bolsonaro a une aversion totale pour les défenseurs de la forêt, et qu’il accuse les mouvements écologistes d’amplifier les feux pour nuire à l’image du Brésil. La semaine dernière, quatre pompiers volontaires d’une brigade de l’État du Para ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir allumé des feux, pour tourner des images et les transmettre à des ONG étrangères, afin de toucher de l’aide internationale. Ces arrestations ont déclenché un tollé. Mais Bolsonaro, lui, jubilait : c’était la "preuve" qu’il attendait. Sauf que face à la colère des ONG, un juge a dessaisi le commissaire chargé de l’enquête, et une investigation fédérale montre que ces incendies n’avaient rien à voir avec les ONG, ni les pompiers volontaires.

Le mal est fait

C’est la technique Trump, que l’on connaît bien maintenant. Un mensonge bien asséné porte toujours des fruits. Pendant ce temps, la forêt continue de brûler : en une année, au total, l’Amazonie a perdu plus de 10 000 km² . Un record absolu.