Brésil : le président Jair Bolsonaro accuse (sans preuve) Leonardo DiCaprio de financer les incendies en Amazonie

Le président brésilien accuse l'acteur américain d'avoir financé la destruction de la forêt amazonienne. Une accusation qui ne repose sur aucune preuve.

"C'est un mec cool DiCaprio, non ? Il donne de l'argent pour brûler l'Amazonie". Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a accusé, vendredi 29 novembre, l'acteur américain Leonardo DiCaprio de financer la destruction de la forêt amazonienne. Une accusation surprenante lancée par le dirigeant d'extrême-droite sans avancer la moindre preuve.

Cette sortie est liée à la brève arrestation de quatre pompiers volontaires, membres de la Brigade des incendies d'Alter do Chao, accusés d'avoir provoqué des incendies dans l'Etat amazonien du Para, dans le nord du Brésil. La détention des pompiers volontaires avait été dénoncée comme "abusive" par diverses ONG et, devant l'ampleur de la controverse, le gouverneur de l'Etat du Para avait dessaisi le commissaire en charge de l'enquête.

DiCaprio dément

Pour justifier cette arrestation, la police avait simplement invoqué des "indices" selon lesquels ils auraient provoqué les incendies, pour en revendre les images au Fonds mondial pour la nature (WWF), qui les aurait ensuite utilisées afin de récolter des fonds à l'étranger, y compris auprès de l'acteur américain Leonardo DiCaprio. "En octobre, j'avais déclaré que de nombreux incendies pouvaient être liés aux ONG. Maintenant la police du Para a capturé plusieurs suspects", s'était réjoui sur Twitter Jair Bolsonaro.

WWF-Brésil a rejeté avec force ces "mensonges". L'ONG Instituto Aquífero Alter do Chão, dont dépend la brigade, a elle aussi nié les accusations. "Le manque de clarté dans l'enquête, le manque de fondement des allégations (...) sont extrêmement préoccupants du point de vue de la démocratie et ont permis des mesures clairement abusives", a indiqué WWF-Brasil dans son communiqué. De son côté, Leonardo DiCaprio a démenti avoir fait un don à WWF et a salué "le peuple brésilien qui travaille pour sauver son héritage naturel et culturel".

Les ONG de défense de l'environnement sont confrontées au Brésil à une hostilité croissante de la part du gouvernement de Jair Bolsonaro. Le gouvernement Bolsonaro est très critiqué au Brésil et à l'étranger pour sa volonté de développer l'activité minière et agricole en Amazonie, où les incendies qui accompagnent la déforestation pour permettre l'élevage notamment, sont en forte hausse.