Pouvoir d'achat : les factures d'électricité des particuliers restent élevées, malgré une forte baisse des prix sur les marchés

La baisse des tarifs est pourtant réelle, et même spectaculaire, sur le prix du marché de l’électricité. De 750 euros le mégawattheure sur le marché de gros, en août 2022, au plus fort de la crise, on est passé à des prix en dessous de cinq euros le mégawattheure et on a même eu des prix négatifs. Cette baisse des prix sur les marchés tient essentiellement à la météo.

Tout d'abord, l'hiver a été plutôt clément, donc on a moins mis le chauffage. Ensuite, il a beaucoup plu, ce qui a permis aux barrages de bien fonctionner. Et puis, la production éolienne a décollé grâce au vent qui, là aussi, est important. Il y a aussi eu un peu de soleil. Bref, les énergies renouvelables tournent à plein régime. Sans oublier le parc nucléaire, les centrales qui étaient en maintenance ont été relancées et comme on ne peut pas stocker l’électricité produite, on la vend, ce qui fait un afflux d’offre et fait chuter les cours.

La fin du bouclier tarifaire

Plusieurs raisons expliquent ce décalage avec nos factures d'électricité. Déjà, il faut un peu de temps pour que cette chute des cours se répercute sur les tarifs de l’électricité des particuliers. Et surtout, il y a les taxes. Le gouvernement les avait enlevées pendant la crise de l’énergie, les prix étaient tellement hauts qu’il avait cherché à alléger la facture. Mais, les taxes sont de retour. Et cette hausse des taxes marque la fin du bouclier tarifaire. Le gouvernement a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses.

À l’avenir, les prix vont se stabiliser. Sauf événement ou choc exceptionnel, il y a des chances, que malgré les taxes, les prix de l’électricité soient plutôt orientés à la baisse. En effet, on progresse dans les infrastructures, le parc nucléaire s’étend et les Français aussi ont intégré la sobriété. Au niveau européen, justement, une réforme est en train d’être adoptée pour doper encore les énergies décarbonées et rendre plus abordable le prix de l’électricité.