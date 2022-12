2023 : les perspectives politiques en Allemagne et en Israël

L'Allemagne s'interroge sur son approvisionnement en gaz et électricité pour l'année 2023. Pour l’instant, les stocks de gaz sont pleins mais permettront-ils de tenir tout l’hiver ? Jusqu’à la fin de l’hiver, les Allemands sont invités à poursuivre les efforts pour réduire leur consommation. En parallèle, les ménages doivent supporter la flambée des prix de l’énergie et une augmentation plus générale des prix, qui dépasse les 10% depuis septembre. Les Allemands attendent donc avec impatience les mesures de plafonnement des prix du gaz et de l’électricité, prévues pour le mois de mars.

Plusieurs échéances électorales en Allemagne

L'année 2023 en Allemagne sera aussi marquée par plusieurs échéances électorales d’importance avec des scrutins locaux à Breme, en Hesse et en Bavière, dont les résultats feront office de baromètre pour le chancelier Olaf Scholz. Sa côte de popularité ne cesse de dégringoler, après un an à la chancellerie. Mais la première élection de l’année se passera à Berlin, mi-février, où les électeurs vont devoir revoter car le scrutin de septembre 2021 a été invalidé. Son organisation avait été perturbé par le marathon qui se courait ce jour-là.

En Israël, après la formation du nouveau gouvernement ultra-nationaliste de Benyamin Netanyahu en Israël, la préoccupation numéro un pour la population est de savoir comment vont se traduire les accords qu’il a passé avec ses nouveaux partenaires. C’est la coalition la plus extrémiste que n’ait jamais connu le pays, avec, en son sein, certains éléments qui prônent ouvertement la discrimination. Dans leur collimateur : les Palestiniens et les non-juifs de manière plus générale mais également les membres de la communauté homosexuelle et les femmes, dans une certaine mesure.

Le nouveau premier ministre, qui dirige pour la sixième fois un gouvernement, a tenté du bout des lèvres de calmer le jeu. Il a proclamé qu’il n’y aurait aucune forme de ségrégation dans son gouvernement. Ses opposants affirment qu’il fait tout pour échapper à son procès pour corruption, fraude et abus de confiance même si, au passage, il faut sacrifier la démocratie dans son pays.

La question iranienne, priorité pour Israël en 2023

Le dossier nucléaire iranien est probablement le sujet le plus dramatique pour Israël pour cette nouvelle année. Benyamin Netanyahu l’a mentionné comme priorité nationale, lors de son investiture, le jeudi 29 décembre. Benny Gantz, le ministre sortant de la Défense, l’a souligné aussi : Israël se prépare à l’éventualité d’une attaque contre l’Iran. À l’heure actuelle, tous les responsables de la sécurité en Israël sont en faveur d’une telle offensive. Notamment le nouveau chef du Conseil national de Sécurité, Tsachi Hanegbi. Les Iraniens, de leur côté, ont annoncé qu’en cas d’attaque, ils raseraient la ville de Tel Aviv.