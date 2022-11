INFO FRANCEINFO. Carole Delga lance le train à 1 euro un week-end par mois en Occitanie

Le brief politique Jean-Rémi Baudot Du lundi au vendredi à 7h24 et 10h21

Face à l’inquiétude sur la hausse des prix des transports, la région Occitanie va annoncer mardi de nouvelles mesures pour le train. À la manœuvre : Carole Delga, la socialiste la plus courtisée du moment. Le brief politique de Jean-Rémi Baudot.

Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, a fait du ferroviaire l’un des axes de sa politique de transports et selon nos informations, elle va annoncer mardi 15 novembre une offre "train à un euro" les premiers week-ends de chaque mois. Un tarif qui sera aussi proposé les jours d’alerte de pollution dès 2023. Cette offre est la généralisation d’une expérience déjà menée ces derniers mois en Occitanie. Le week-end du 22 octobre par exemple, 96 000 voyageurs ont bénéficié de ces billets à 1 euro. Grâce à cela, la fréquentation a été multipliée par cinq par rapport au même week-end en 2021.

Cette offre aura évidemment un coût : deux millions d’euros par an. Mais la région considère que 350 000 litres d’essence peuvent ainsi être économisés à chaque week-end. Carole Delga veut y voir une réponse très concrète à la crise sociale d’un côté et à la crise climatique de l’autre.

Le train comme réponse à l’inflation : cette démarche fait écho à d’autres initiatives européennes tels le forfait à 49 euros lancé en Allemagne ou la gratuité des transports régionaux et de banlieue en Espagne. La gratuité à terme, c’est l’objectif que Carole Delga a récemment poussé dans une tribune publiée dans la presse.

La socialiste Carole Delga, opposée à la NUPES mais courtisée à gauche

Carole Delga, c'est aussi un nom qu’on entend de plus en plus à gauche. Elle est probablement la socialiste la plus courtisée du moment. À quelques semaines du congrès du PS, chacun s’active en coulisses pour s’afficher à ses côtés. Pour l’heure, la patronne de la région Occitanie reste à distance et laisse dire ceux qui se targuent d’avoir son soutien.

Delga courtisée, malgré ses positions tranchantes : elle incarne, aujourd’hui, cette gauche qui refuse l’accord avec la Nupes qu’elle définit comme "la gauche bolivarienne". En réalité, sa stratégie est assez simple. Carole Delga donne des gages ici et là pour ne se fâcher avec personne. "Elle met des billes partout", s’amuse un cadre socialiste qui pronostique, qu’un jour, elle aura besoin du parti. Il faut dire que certains lui prêtent des velléités personnelles.

La présidentielle 2027 en ligne de mire ? Encore une fois son entourage laisse dire, quand Carole Delga se contente d’affirmer que la gauche peut proposer des solutions. Et quand la région Île-de- France s'interroge sur une hausse à 100 euros du Pass navigo, elle répond train à un euro le week-end. Comme une ébauche de campagne nationale…