Prix de l'énergie : ce qu'il faut savoir de la prolongation des aides pour les entreprises qui ont une importante facture de gaz et électricité

Alors que l’on parle de sobriété énergétique, le gouvernement prolonge son soutien aux entreprises très consommatrices de gaz et d’électricité. Le brief éco de Fanny Guinochet.

C'est une promesse de Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie devant les chefs d’entreprise du Medef : Il va prolonger l’existence du fond de soutien qu’il a mis en place en juillet. Ce fond vise à aider les entreprises qui consomment beaucoup d’energie pour fonctionner, produire, faire tourner les machines. Ces entreprises, ce sont par exemple l’artisan boulanger qui utilise beaucoup d’électricité pour ses fours, ou bien la PME de glaces qui a de nombreux congélateurs qu’elle ne peut pas couper, etc. Toutes celles qui prennent de plein fouet l’augmentation des prix de l’énergie car contrairement aux particuliers, elles ne bénéficient pas du bouclier tarifaire.

Ce fond de soutien devait, initialement, être fermé mercredi 31 août. Il sera prolongé jusqu'à la fin de l’année. Bercy veut éviter à tout prix de voir des TPE et PME mettre la clef sous la porte, être fragilisées, à cause de la hausse du prix du gaz et de l’électricité.

Des critères assouplis

Au début de l’été, le gouvernement avait débloqué une enveloppe de trois milliards d’euros pour aider ces sociétés à payer leur facture. Mais très peu, en réalité, en ont bénéficié, alors même que les prix du gaz et de l’électricité ont augmenté parce que les conditions pour toucher l’aide sont beaucoup trop compliquées. Par exemple, pour être éligibles à ce fond, il faut que les entreprises prouvent que leurs achats de gaz et d’électricité atteignent au moins 3% de leur chiffre d’affaires l’an dernier. Du coup, Bruno Le Maire a dit être prêt à modifier ce seuil. Et d’autres critères vont être assouplis.

Et ces annonces seront certainement un soulagement pour de nombreuses patrons. Elles interviennent alors que l’approvisionnement en gaz se réduit encore un peu plus et que les prix s’emballent : pas plus tard que mardi 30 août, Gazprom a annoncé suspendre complètement les livraisons de gaz d’Engie.