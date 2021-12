Covid-19 : Omicron s’invite dans la gestion des entreprises

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Avec la progression rapide du variant, les arrêts de travail se multiplient et les chaînes de production commencent à être sérieusement affectées.

Les mises en quarantaine et arrêts de travail qui se multiplient sont-ils en train de devenir le nouveau cauchemar des chefs d’entreprises, grandes et petites ? Les chiffres ne sont pas bons du tout et les perspectives le sont encore moins. Le Conseil scientifique, qui regarde cela de très près, prévoit déjà des centaines de milliers de cas d’arrêts maladie liés au regain de Covid au début de la nouvelle année qui s’annonce.

La liste est longue : la distribution alimentaire, la sécurité, l’énergie, les transports et les services de santé. Certains secteurs relèvent du public, d’autres de la sphère privée. Souvent, les uns fonctionnent avec les autres, ou grâce aux autres, et vice versa. Ce qui fait craindre aux autorités une désorganisation, non pas générale, mais suffisamment importante pour créer des tensions supplémentaires dans un contexte déjà fragilisé.

Exemple dans le BTP (bâtiment et travaux publics) : Jean-Christophe Repond, président de la Capeb (la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) déclarait vendredi 24 décembre sur franceinfo que les cas contacts ou positifs faisaient perdre de la main d’œuvre supplémentaire et qu'il devenait compliqué de fournir la demande des clients.

Secteur aérien particulièrement affecté

Environ 8 000 vols ont été annulés depuis vendredi dans le monde, toutes compagnies aériennes confondues, sans compter les 11 000 retards recensés. Cela s’explique notamment par les arrêts maladie des personnels navigants. Depuis une semaine dernière, le nombre augmente de pilotes, hôtesses et autres membres du personnel, placés en quarantaine après avoir été exposés au Covid-19.

Les données disponibles pour l’heure ne permettent pas d’en dire plus. Côté ferroviaire, la SNCF parle d’annulations de trains marginales et uniquement sur les liaisons régionales mais pas sur les grandes lignes.