Covid-19 : les entreprises voient monter la vague des arrêts maladie

L'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) tire la sonnette d’alarme. Son vice-président, Benoît Serre, dit “voir la vague arriver”. Entre les malades du Covid, les salariés cas contact qui s’isolent quelques jours, ou encore ceux qui doivent s’arrêter pour garder leurs enfants – comme cela a souvent été le cas avant les vacances – la tendance à la hausse est très nette.

Elle vient clore une année 2021 marquée par le doublement des arrêts maladie, comme le constate le mutualiste Malakoff Humanis dans son dernier baromètre annuel de l’absentéisme au travail. Un baromètre selon lequel les arrêts prescrits en raison du Covid sont passés de 6 à 12% du total des absences en un an.

Des entreprises ne peuvent plus fonctionner normalement à cause des arrêts liés au Covid

Une grande compagnie aérienne scandinave, SAS, annule des dizaines de vols en ce moment à cause des arrêts maladie liés au coronavirus. Après en avoir supprimé une trentaine dans le monde mardi 21 décembre, elle en a annoncé une dizaine de plus hier au départ de son hub de Stockholm. SAS parle d’employés malades du Covid, ayant des symptômes, ou vivant avec des personnes atteintes par le virus au sein de leur foyer, et qui doivent rester chez eux, comme le recommandent les autorités. Des absences au plus mauvais moment pour la compagnie dont la période des fêtes est l’une des plus chargées de l’année avec 600 vols quotidiens.



Plus près de nous, certaines lignes régionales de la SNCF, notamment en Occitane, sont suspendues pour les mêmes raisons. Faute de conducteurs – soit parce qu’ils ont le Covid ou qu’ils sont cas contact – la ligne entre Perpignan et Villefranche-de-Conflent est à l’arrêt jusqu’au dimanche 2 janvier, ses trains sont remplacés par des autobus. D’autres lignes TER des environs de Carcassonne, de Nîmes ou de Toulouse sont aussi concernées.

Pour l’heure, la plupart de ces arrêts maladie sont le résultat de la 5e vague, mais les entreprises sont inquiètes par ce qui pourrait se passer avec Omicron d’autant que les absences pour Covid sont déjà supérieures à ce qu’elles étaient à l’automne 2020, lors de la 2e vague de la pandémie. Pour l’instant, dit Benoît Serre de l’ANDRH, on ne voit pas encore les effets d’Omicron, mais si les cas quotidiens de contamination dépassent les 100 000 comme nous le dit le gouvernement, “on va le sentir passer” selon lui, avant d’ajouter “la rentrée (NDLR : de janvier) va être chaude”. Nous voilà prévenus !