Environnement : planter davantage d’arbres en ville pourrait sauver des milliers de vies l’été

Un tiers des décès attribuables à la chaleur l’été pourraient être évités si on plantait plus d’arbres. C’est un gros travail de modélisation, mené sur 93 villes européennes, à partir des températures et de la mortalité de l’été 2015, qui permet d’arriver à cette conclusion.

Ce sont plus de 2 600 décès prématurés (sur les 6 700 survenus cet été-là à cause de la chaleur) qui auraient pu être évités en Europe si la couverture végétale avait été plus importante en ville. C’est une vaste étude publiée dans le journal médical Lancet qui l’affirme. Il faudrait doubler la surface d'espaces verts pour réduire la mortalité.

>> Pourquoi regarder les étoiles ou un arc-en-ciel fait du bien au cerveau

Aujourd’hui, d’après les calculs de cette équipe de l’Institut de santé mondiale de Barcelone, la couverture végétale des villes est en moyenne de 15%. En la doublant et en atteignant les 30% de surface arborée, la température en ville baisserait de 0,4°C en moyenne l’été et il y aurait moins d’îlots de chaleur urbains qui sont des zones très bétonnées ou goudronnées dans lesquelles les températures restent élevées (la nuit notamment).

Ces autres avantages des arbres



Il faut savoir que l'été, 75% de la population urbaine vit avec 1°C de plus que les habitants de la campagne environnante et que 20% des citadins affrontent même 2°C de plus que leurs voisins de la périphérie. Cette chaleur supplémentaire fatigue prématurément les organismes et favorise des problèmes cardio-respiratoires. C'est une préoccupation croissante avec le dérèglement climatique, rappelons que l'année dernière, l'Europe a connu l'été le plus chaud jamais enregistré.

Pour réduire les îlots de chaleur et il n’y a pas que les arbres qui comptent. Il faudrait aussi, innover dans les matériaux de construction… éclaircir la couleur des routes ou des toits, favoriser la ventilation naturelle, en jouant sur les couloirs de circulation d’air. “Mais nous encourageons aussi les urbanistes à intégrer cet objectif d’un tiers de surface végétale en ville”, appellent les auteurs de cette étude. “Car les arbres ont d’autres avantages que celui d'atténuer la chaleur. Ils sont aussi associés à une réduction de la pollution, des maladies cardio-vasculaires. Une amélioration de la santé mentale des habitants", concluent les auteurs de cette étude.