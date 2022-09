Climat : l'été 2022 a été le plus chaud enregistré en Europe, selon le service Copernicus

Un record qui inquiète. L'été 2022, pris en compte sur la période de juin à août, a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, a annoncé jeudi 8 septembre le programme européen d'observation du changement climatique, Copernicus. D'après ses relevés, les températures moyennes ont été "les plus élevées, à la fois pour le mois d'août et l'été entier", dépassant pour les trois mois de 0,4°C celles de 2021, précédent record.

La saison estivale a vu se multiplier les catastrophes liées au réchauffement climatique, et a été marquée par une sécheresse historique. "Une intense série de vagues de chaleur et de sécheresse inhabituelle ont mené à un été de tous les extrêmes, a déclaré Freja Vamborg, cadre scientifique du service, avec des records en termes de températures, de sécheresse et d'incendie dans de nombreux endroits en Europe."

August #Temperature highlights from #CopernicusClimate Change Service:



Last month was:

Globally 0.3°C warmer than 1991-2020 average

Joint 3rd warmest August on record

For Europe the highest on record for August & summer (June-August) as a whole



https://t.co/zsxQcL4P22 pic.twitter.com/T1fVlVZUcF — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 8, 2022

La sécheresse visible depuis l'espace

Sur les réseaux sociaux, le service Copernicus a partagé plusieurs cartes montrant la différence criante de végétation entre les années 2021 et 2022 en Europe. "Le mois d'août a été bien plus sec dans l'ouest de l'Europe et dans plusieurs parties de l'est (du continent)", détaillent les scientifiques du service.

In 2022, #drought has affected the whole of Europe



Observe how our continent has changed with this mosaic of images acquired by #Copernicus #Sentinel2 ️ between 1 July and 31 August



2021

2022#Drought2022 pic.twitter.com/lXITzYwDFt — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 5, 2022

A l'inverse, la période a été plus humide que la moyenne sur la majeure partie de la Scandinavie et dans certaines parties du sud et du sud-est de l'Europe. Copernicus rappelle que les régions du Sud ont été frappées par des vents et de précipitations extrêmes, un phénomène rare désigné sous le nom de tempête "derecho".