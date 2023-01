Pourquoi regarder les étoiles ou un arc-en-ciel fait du bien au cerveau

La connexion à la nature joue sur le mental, selon une étude menée en Angleterre sur 2 500 volontaires.

Admirer les levers ou les couchers de soleil contribue à notre bonheur. C’est une étude britannique qui le dit. Pour savoir comment ces phénomènes naturels éphémères du quotidien agissent pour notre mental, des chercheurs de l'université d’Exeter, en Angleterre, ont mobilisé 2 500 volontaires.

Ils les ont installés devant des écrans d'ordinateur, leur ont montrés des petits films représentant des paysages urbains ou naturels, comme, par exemple, un paysage vallonné avec un lac ou une vue panoramique avec des immeubles qui se découpent sur le ciel... Après ces paysages standards, les chercheurs ont ajouté des filtres très travaillés pour simuler un coucher ou lever de soleil, un ciel étoilé ou la présence d’un arc-en-ciel.



"Effet waouh"

Les participants devaient alors décrire leur bien-être devant ces images. Sur une échelle de un à dix, ils devaient indiquer si l'esthétique du paysage influence leur moral, en faisait apparaître des sentiments de plénitude, d’admiration, de gratitude ou, au contraire, d'indifférence voire de crainte. Résultat : il existe bien un "effet waouh" des couchers ou des levers de soleil, ainsi que des arcs-en-ciel. Ces phénomènes naturels nous apportent une bouffée de bien-être, à tout âge. Mieux : les participants étaient même prêts à payer pour vivre ces spectacles en vrai. Notons que la vision d'un ciel étoilé crée aussi un sentiment de bien-être, mais il est un peu moins fort. L'effet "waouh" du ciel étoilé est comparable, selon l'étude, à celui d'un ciel bleu dégagé.

Ces études confirment que la connexion à la nature joue sur le mental et qu'il est important d’en tenir compte pour soi, mais aussi en matière d’aménagement urbain. Plus d’une centaine de publications scientifiques ont déjà permis de faire le lien entre une meilleure santé mentale (moins de dépressions et de stress) et la proximité de l'espace soit vert (les arbres), soit bleus (les mers, les rivières ou les lacs)... On peut donc rajouter désormais le bénéfice pour la santé et le moral, des vues dégagées sur l'horizon et le ciel.