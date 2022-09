Pourquoi se balader près d’un canal, d’un lac ou d’une rivière améliore le bien-être mental

Ce sont des travaux réalisés par le très sérieux King’s College de Londres qui le montrent. Le fait de passer un peu de temps à proximité d’un fleuve, d’une rivière ou d’un canal augmente le bien-être mental durant au moins 24 heures. Les participants à l'étude (âgés de 16 à 77 ans) se sont déclarés "plus détendus, plus confiants et énergiques". A noter que l’effet est un peu plus marqué chez les hommes, et les jeunes adultes.

Pour parvenir à ces conclusions, ces scientifiques ont équipé 300 participants d’une application sur smartphone et ils devaient trois fois par jour pendant deux semaines répondre à des questionnaires sur leur état mental quand ils étaient en milieu extérieur, donc soit dans les rues en ville,dans un jardin, un parc,une forêt ou justement près d’un cours d’eau. Et il ressort que l’effet bien-être dégagé par les bords de rivière et les canaux est même supérieur à celui que l’on ressent lorsqu’on profite d’une forêt ou d’un espace vert. Les rivières et les canaux peuvent jouer sur notre moral par le calme, les couleurs , la beauté des lieux et par l’ouverture sur l’horizon qui jouent vraisemblablement.

Plus d’une centaine de publications scientifiques sérieuses ont déjà permis jusqu'ici de faire un lien, sans forcément en détailler le mécanisme, entre une meilleure santé mentale (moins de dépression, de stress et de détresse psychologique) et la proximité de l'espace soit verts (les arbres), soit bleus (mer océan ou lacs).

Cette étude est la première qui porte spécifiquement sur l’impact des rivières et canaux, précisent les chercheurs qui rappellent que les bords de rivière ont l’avantage d'être à la fois des espaces "bleus" avec de l'eau et des espaces "verts", avec en général un peu végétation sur le rives. Ces chercheurs britanniques n’ont donc pas été surpris par ces résultats, et entendent poursuivre leurs travaux sur un échantillon plus large.

Au-delà, cela peut encourager la politique urbaine d'aménager des quais dans une ville, entretenir des chemins le long des canaux ou remettre à l’air libre des cours d’eau qui étaient souterrains. Cela compte sur le plan environnemental, mais aussi donc, en matière de santé publique et mentale.