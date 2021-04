Déconfinement : François Asselin, président de la CPME, demande que "tout le monde puisse ouvrir"

François Asselin, président de la CPME, était l'invité éco de franceinfo du mercredi 28 mai 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les commerçants seront bientôt fixés. Vendredi 30 avril, le chef de l'État dévoilera le calendrier et les modalités de réouverture des entreprises fermées. Invité éco de franceinfo mercredi 28 avril, François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) demande que "tout le monde puisse ouvrir", avec un "calendrier précis".

"Nous sommes impatients", explique François Asselin qui souhaite que dans les zones touristiques les commerces puissent rouvrir "avant le pont de l'Ascension", le 10 mai.

Des protocoles différents selon les régions ?

"Nous acceptons tout à fait qu’il y ait des contraintes sanitaires, poursuit-il, et pourquoi pas des protocoles différents d’une région à une autre." Mais il insiste, "ce que nous voulons, c’est que tout le monde puisse ouvrir. Et si jamais on s’aperçoit que dans un département ou une région la pandémie n’arrive pas à baisser, qu’on adapte les mesures sanitaires à cette zone géographique."

Nous ne voulons pas qu’il y ait des zones fermées. François Asselin, président de la CPME sur franceinfo

Quand les commerces fermés rouvriront, les aides s’arrêteront-elles ? Le président de la CPME met en garde le gouvernement : "On ne sait pas quel va être le niveau d’activité (…) Il faudra que les deux indicateurs - niveau d’activité et niveau d’endettement - fonctionnent de concert."

"Il faudra bien débrancher les aides à un moment ou à un autre", poursuit François Asselin, qui demande que "ce repli des aides soit proportionnel à l’augmentation de l’activité de l’entreprise."

