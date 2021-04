Covid-19 : Emmanuel Macron présentera vendredi une stratégie "progressive" de déconfinement

C'est le Premier ministre Jean Castex qui a annoncé cette prise de parole. On ignore encore la forme qu'elle prendra.

On savait qu'il s'exprimerait prochainement, mais la date restait inconnue. C'est finalement vendredi 30 avril qu'Emmanuel Macron présentera "une stratégie de sortie progressive et phasée" des restrictions sanitaires en vigueur pour lutter contre le Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé mercredi 28 avril, lors d'une conférence de presse consécutive au conseil de défense sanitaire et au Conseil des ministres.

S'agira-t-il d'une allocution ? D'une interview ? L'Elysée confirme au service politique de France Télévisions qu'Emmanuel Macron s'exprimera, mais précise que la forme de son intervention n'est pas arrêtée.

Le président de la République a déjà semé des indices sur la méthode de levée des mesures sanitaires envisagée par l'exécutif. En déplacement à Melun (Seine-et-Marne), il avait évoqué devant les journalistes un calendrier en quatre étapes entre le 3 mai et la fin juin, et un possible décalage de l'heure du couvre-feu.

Il envisageait aussi la possibilité que les mesures concernant les restaurants dépendent du taux d'incidence des départements, et que des lieux culturels soient parmi les premiers à rouvrir. Une orientation également exprimée mardi lors d'une visioconférence avec des maires de toute la France.