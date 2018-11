L'histoire à la carte. La dinde de Thanksgiving

Soirée de fête aux USA pour Thanksgiving (FRANCETV INFO)

Chaque quatrième jeudi de novembre, les foyers américains sont en liesse, et pour cause. Thanksgiving, et ses 46 millions de dindes dégustées en une soirée, est l’une des fêtes les plus attendues de l’année.

La tradition remonte à l'arrivée du Mayflower près de Boston, au XVIIe siècle

Et depuis 1873, la tradition veut que le président des États-Unis gracie une dinde, triée sur le volet, lors d'une grande cérémonie à la Maison-Blanche.

Dans L'Histoire à la Carte, on vous raconte cette histoire, et Thierry Marx vous livre sa propre de recette de dinde pochée au lait.

La recette de Thierry Marx de dinde pochée au lait

Ingrédients pour 8 personnes :

1 dinde de 2,5 à 3 kg, 1 bouquet garni, un litre de lait, 3 litres d’eau, du gros sel, du poivre, 1 potimarron, 1/2 potiron, 1 Butternut, 2 échalottes, 2 gousses d'ail, huile d'olives, 600 g de châtaignes cuites, 2 litres d'eau pétillante (plutôt de la Badoit), 150 g de crème fraiche.

Préparation :

Assaisonner la dinde à cru. Faire bouillir le lait et l’eau avec le bouquet garni. Plonger la dinde entière et ficelée dans le bouillon durant trois ou quatre minutes. Égoutter la dinde, l’éponger, et la mettre à rôtir (durée en fonction du poids).

La servir accompagnée d’une déclinaison de courges (potimarron, butternut, potiron). Les éplucher, les couper en tranches que l'on cuit dans l'eau pétillante, et que l'on découpe ensuite en dés pour les faire cuire à la poêle. Récupérer les parures et les mettres à suer avec des échalottes et de la crème pour faire une sauce ; y rajouter les châtaignes pour les chauffer et les dorer.

Servir la dinde accompagnée des dés de légumes, et napper de la sauce.