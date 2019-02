L'histoire à la carte. La Chandeleur, entre Romains et Chrétiens

Gâteau de crêpes (FRANCE INFO - LA MARTINIERE / MATHILDE DE L'ECOTAIS)

La Chandeleur, ou fête des chandelles, a une origine latine et païenne, mais aussi chrétienne.

La crêpe n’est pas une invention très récente

Certains historiens évoquent, bien avant notre ère, des galettes épaisses obtenue par l’écrasement de quelque céréale mélangée à de l’eau et « cuite » sur des pierres chaudes.

Par la suite, des rites païens appelaient à la réapparition des beaux jours et des moissons en mangeant des galettes, rondes et dorées comme le soleil indispensable aux nouvelles pousses. Les Romains évoquaient la festa candelarum, expression dans laquelle on retrouve candela qui signifie la chandelle.

A la fin du V° siècle, le pape Gélase 1er promut la présentation de l’enfant Jésus au Temple de Jérusalem, début février, à la lueur de chandelles ; les pèlerins furent si nombreux qu’il fallut couper la pâte du pain avec de l’eau pour faire de fines galettes.

En France, Auguste Escoffier flambait, devant le client, des crêpes aromatisées au Curaçao. Et si toutes les mamans apprennent aujourd’hui à leurs enfants ce plat familial et amusant, c’est qu’il est très simple à confectionner.

Thierry Marx vous propose un gâteau de crêpes

Ingrédients pour 8 personnes :

Pour la pâte à crêpe : 1 litre de lait, 500 g de farine, 10 œufs battus, 100 g de sucre, 1 pincée de sel, 50 g de beurre fondu. Pour 400 g de crème pâtissière : 50 cl de lait, 5 jaunes d’œuf, 40 g de farine (ou maïzena), 100 g de sucre.

Préparation :

Pour la pâte à crêpes, mélanger les œufs battus, le lait, le sucre et le sel. Passer ce mélange au chinois et y ajouter la farine puis le beurre fondu. Bien mélanger, réserver.

Pour la crème pâtissière, dans un saladier, faire blanchir au fouet les jaunes d’œufs et le sucre. Incorporer la farine et fouetter. Ajouter le lait préalablement porté à ébullition. Verser la crème dans une casserole et la faire cuire tout en remuant jusqu’à ce qu’elle épaississe. Réserver au frais, puis y ajouter 100 grammes de crème chantilly.

Réaliser le gâteau de crêpes. Dans une poêle huilée, faire cuire 10 crêpes. Les superposer ensuite dans un plat en couvrant chacune d’elles d’un peu de crème pâtissière. Mettre au frigidaire quelques heures, et servir frais coupé en portions.