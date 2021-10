Royaume-Uni : un homme atteint de la maladie d’Alzheimer à la tête de l'orchestre philharmonique de la BBC

La musique est plus forte que l’oubli. C’est le message que veut faire passer Paul Harvey, Britannique de 81 ans, atteint de démence. Cela fait cinq ans maintenant qu’il n’habite plus chez lui. La maladie a tellement rongé sa mémoire que ses trois fils ont décidé de le placer dans un institut spécialisé. Et pour cause, au quotidien, il peine à se rappeler de ce qu’il a fait dans le quart d’heure et tous ses souvenirs s’effacent, progressivement, inéluctablement.

Tous, sauf, la musique. Parce qu’avant que sa vie ne lui échappe, Paul Harvey a été compositeur puis professeur de piano dans un conservatoire au sud de Londres. Un dimanche, l’un de ses fils, Nick, pour tester un peu son père, l’a assis devant un clavier et lui a demandé d’improviser, autour de quatre notes.

Dad’s ability to improvise and compose beautiful melodies on the fly has always amazed me.



Tonight, I gave him four random notes as a starting point.



Although his dementia is getting worse, moments like this bring him back to me. pic.twitter.com/dBInVCTmfF — Nick Harvey (@mrnickharvey) September 17, 2020

Après un léger temps d’hésitation, ses mains se sont mises à jouer. Nick a filmé toute la scène et, soufflé par la spontanéité de l’improvisation, a décidé de la publier sur Twitter. "Bien que les pertes de mémoires de mon père empirent de jour en jours, des moments comme celui-là le ramènent un peu à moi." Résultat : plus de deux millions de vues, et des dizaines de milliers de "j’aime". Ses anciens élèves pianistes se sont manifestés, des dons pour la recherche sur Alzheimer ont afflué puis des articles ont commencé à fleurir dans toute la presse britannique, érigeant Paul Harvey au rang d’icône, d’incarnation de l’espoir.

C’était il y a un an, et il y a quelques jours, pour marquer l’anniversaire de cette vidéo, la BBC lui a proposé un exercice inédit : prendre la tête de l’orchestre philharmonique de la radio et diriger les musiciens sur sa propre composition. Ce que Paul Harvey a accepté. Non sans stress, mais tout de même.

'Music's a wonderful thing, it brings memories alive.'



A year ago, pianist Paul Harvey - who is living with dementia - and his son @mrnickharvey went viral after improvising a song from just four notes. Now, Paul's conducting @BBCPhilharmonic!



Video: @BBCBreakfast pic.twitter.com/pLZO7UugLm — Alzheimer's Society (@alzheimerssoc) October 9, 2021

Il a donc mis son plus beau costume et s’est retrouvé en studio, devant le pupitre à tenir la baguette, puis au piano, pour deux enregistrements retransmis sur la chaîne publique. "C’était un moment magique, a-t-il confié en quittant l’estrade, je n’avais pas dirigé d’orchestre depuis très longtemps et entendre ces musiciens jouer ma musique était totalement incroyable. Et je me suis senti vivant." Parole d’un homme qui sait que les choses lui échappent mais qu’il reste aussi la musique, le piano, les notes, fil incassable de savoirs, de souvenirs, à l’épreuve du temps.