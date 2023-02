Réfugiée en Italie, Fatima Haidari, guide touristique afghane, propose des visites virtuelles de son pays sur Zoom

Menacée par l’arrivée au pouvoir des Talibans, elle avait fui l'Afghanistan en août 2021. Un an et demi après, depuis Milan en Italie, elle organise des visites virtuelles des sites remarquables afghans dont les fonds sont reversés pour donner des cours aux étudiantes privées d’université.

À 24 ans, Fatima Haidari avait fait la une en 2020 en devenant la première femme à exercer comme guide en Afghanistan. Et si l’on reparle d’elle aujourd’hui, c’est parce qu’un an et demi après la prise de pouvoir des Talibans, elle continue de faire découvrir aux touristes les sites afghans remarquables, sauf qu’elle le fait à distance, 5 600 kilomètres plus loin, à Milan en Italie. "Dans la vie, écrit-elle sur Instagram, personne ne viendra faire les choses à ta place, tu dois être ton propre héros."

Elle s’en est convaincue à l’été 2021, lorsque les Talibans ont entamé leur avancée vers Kaboul. Elle était guide touristique dans la ville d’Hérat, cité antique riche d’un immense patrimoine archéologique, et son employeur lui a fait comprendre qu’elle était en danger, qu’avec l’arrivée des Talibans, il ne pourrait plus la protéger. Alors elle est partie. Direction l’aéroport de Kaboul, comme des milliers d’Afghans, où elle parvient à monter dans un avion. Au bout de son périple, elle trouve l’asile en Italie, à Milan, s’inscrit à l’université Bocconi pour suivre un cursus en sciences politiques, se fait des amis, et retrouve progressivement son souffle sans pour autant oublier l’Afghanistan, bien au contraire.

"Montrer les beautés de ce pays, sa culture, son histoire"

Faute de pouvoir rentrer à Hérat, Fatima Haidari a donc décidé de proposer des visites virtuelles de sa ville, autrement dit de continuer à faire son travail de guide touristique, mais à distance, via la plateforme de vidéoconférence Zoom, en utilisant son stock de vidéos et photos prises là-bas. C’est le tour opérateur britannique Untamed Borders qui propose ces visites virtuelles mensuelles, des balades où Fatima Haidari emmène les internautes à la découverte, par exemple, du site archéologique de Bamiyan, admirer les sanctuaires bouddhistes où se trouvaient d’immenses statues de Bouddha avant leur destruction en 2001. Visite, aussi du Minaret de Jam, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ou encore du marché d’Hérat, du souk, des rues animées, des mosquées, des places.

"Quand on entend parler de l’Afghanistan, dit-elle à l’AFP, on pense à la guerre, la terreur, les bombes. Moi, je veux montrer les beautés de ce pays, sa culture, son histoire." Ultime détail : l’argent récolté sert à payer des cours d’anglais aux Afghanes interdites d’université par les Talibans depuis décembre 2022. Fatima Haidari n’emploie pas le mot "féministe" mais elle milite pour l’égalité des droits et incarne tout ce que les fondamentalistes détestent : une femme instruite, qui parle, qui agit, qui rêve aussi de retourner à Hérat pour fonder un jour sa propre agence de voyage.