Les cueillettes solidaires de l'association Aux arbres citoyens !

Aux arbres citoyens ! est née à La Rochelle. Cette association met en relation des cueilleurs bénévoles et des particuliers débordés par la production de leurs arbres fruitiers ou qui ne sont plus en mesure physiquement de récolter leurs fruits.

Anti-gaspillage et solidarité

Il s’agit – curieusement – de la toute première association de ce type en France. Aux arbres citoyens ! a été créée à la sortie du premier confinement par Coralie Tisné-Versailles à la suite d’un double constat :

"Chaque année, des tonnes de fruits se perdent sur les arbres. Les propriétaires n’ont pas le temps de les ramasser ou ne sont plus en capacité physique de le faire. Et certaines années, la nature est tellement prolifique qu’on ne sait plus quoi faire des fruits lorsqu’ils arrivent à maturité, c'est souvent le cas chez les cerisiers, les figuiers, les pruniers...

Le second constat c’est le manque de fruits et légumes frais qui parviennent aux associations et banques alimentaires qui viennent en aide aux personnes en état de précarité. Donc l'idée m'est venue de créer et d'animer une communauté de cueilleurs bénévoles pour récolter des fruits chez des particuliers."

Tout le monde peut participer !

Une fois récoltés les cerises, les prunes, les pommes, les olives, les kakis sont apportés directement aux Banques alimentaires, au Secours Populaire, à la Croix-Rouge, qui se chargent de les distribuer.

Les cueillettes se font dans un rayon de 20 à 25 km autour de La Rochelle. Elles peuvent avoir lieu le soir en semaine ou le week-end pour permettre à des familles d’y participer.

Créer la confiance

Ces cueillettes sont rigoureusement organisées. Les particuliers qui ouvrent les portes de leur verger à des étrangers doivent avoir 100% confiance :

"Nous sommes très rigoureux, très sérieux. Nous respectons les horaires, le nombre annoncé de bénévoles. Si nous devons apporter des échelles, nous ne les oublions pas ! La parole donnée est extrêmement importante. Les gens nous font confiance et tout se passe très bien. Les bénévoles sont toujours au rendez-vous. Nous n'avons jamais du annuler une cueillette."

Depuis la naissance de Aux arbres citoyens, plus de 5 tonnes de fruits ont été récoltées et redistribuées. Coralie Tisné-Versailles travaille sur l’ouverture d’antennes dans toute la France. Si le projet vous intéresse, rendez-vous sur le site de l'association : aux-arbres-citoyens.org.