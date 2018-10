Jardin. Comment planter et palisser un figuier

Figuier commun. (GETTY IMAGES)

Le figuier peut se planter maintenant, en toutes régions, au jardin ou en pot. Il passera son premier hiver sans souci si vous lui donnez des conditions de reprise optimales :

- Une plantation contre un mur au sud, car il a besoin de chaleur.

- Pas de plantation en plein champ, car il déteste les vents du nord et d’est.

- Un bon gros paillage au pied pour le protéger du froid.

Une ou deux récoltes par an

Mais quelle variété choisir ? Il existe deux types de figuiers. Le figuier unifère donne des fruits une seule fois, à partir du mois d’août et jusqu’en octobre. Le figuier bifère, lui, va donner deux fois dans l’année. Et c’est celui-ci que vous conseille le pépiniériste Thierry Demarquet, si vous habitez en région fraîche : "Ce figuier va donner deux récoltes. Une sur le bois de l’année précédente et une sur le bois de l’année. Dans les régions du Nord, dont la saison est généralement un peu plus courte, il vaut mieux privilégier ce figuier bifère car les fruits de la seconde récolte n’arriveront pas à maturité".

Paillez pour économiser l’eau

Le figuier se plante dans n’importe quel type de terre mais le sol doit être frais et drainant. La seule chose qu’il ne supporte pas, c’est l’eau stagnante qui asphyxie ses racines. Au jardin ou en pot, c’est un soiffard mais vous pouvez réduire les arrosages grâce au paillage : "Moi, je mets 40 cm de paillage, ça peut paraître exagéré mais ça crée une inertie. Plus on en met, moins on va avoir besoin d'arroser. On divise ainsi par trois les arrosages."

Le palissage, un jeu d’enfant

Si vous avez un petit jardin, ne vous privez pas d’un figuier. Cet arbuste se palisse facilement. Plus facilement même qu’un pommier ou un poirier ! Ses branches sont très souples. Il suffit de les plier et de les guider contre un mur ou entre deux piquets tendus de fils de fer. Vous pouvez démarrer le palissage quand il mesure environ 1, 20 m, comme l’explique Thierry : "On peut commencer à plier une branche d'un côté. À l'endroit de l'arcure, vont repercer de nouvelles branches qu'on remettra de l'autre côté et ainsi de suite… "



Dans sa pépinière "Figues du monde", Thierry Demarquet cultive plus de 500 variétés de figuiers. (DIMITRI KALIORIS / ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Le mystère des origines

Dans sa pépinière « Figues du Monde », Thierry Demarquet cultive plus de 500 variétés de cet arbuste mythique dont on ne connaît pas l’origine. Il pourrait venir d’Inde ou du Yémen. Seule certitude : il était déjà cultivé sur les rives du Jourdain, il y a 10 000 ans, par les Natoufiens, le premier peuple semi-sédentaire de notre histoire.

La pépinière de Thierry Demarquet est installée dans le Lot. Quand on parcourt son catalogue, on voyage dans le monde entier. Si la grande majorité de ses figuiers est originaire de France, d’Espagne ou d’Italie, d’autres viennent de loin : Syrie, Turquie, Maroc, Algérie, Crimée, Texas, Israël, Iran, Liban, Turkmenistan, Croatie ou Péninsule arabique…

Sur l’agenda ce samedi

Journées des plantes de Chantilly (Oise). 250 exposants (pépiniéristes, producteurs, artisans) sont présents dans le parc du Château jusqu’à demain soir. Ateliers et démonstrations : entretien des orchidées, l’installation de fruitiers palissés, initiation à la taille des arbres fruitiers.

Festival de la forêt et du bois, château de La Bourdaisière, à Mont-Louis-sur-Loire (Indre-et-Loire). Nombreuses animations pédagogiques et ludiques.

Portes ouvertes à la pépinière Végétal 85, à La-Chaize-le-Vicomte (Vendée). Pour découvrir des agrumes comme le yuzu ou des fruitiers insolites comme le paw paw (fruit goût mangue-banane !).



Porte ouvertes à la pépinière Les jardins d’Ollivier, à Saint-Vrain (Essonne). Production 100% bio de plantes aromatiques, légumes perpétuels et de 30 variétés de raisin de table résistant aux maladies.