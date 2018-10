Jardin. Comment cultiver le yuzu

Yuzu dans une serre d'agrumes dans le sud de la France. (MAXPPP)

Le yuzu est un agrume originaire de Chine, très facile de culture. C’est le résultat d’un croisement naturel entre un mandarinier et un citronnier sauvages. Vous pouvez le planter en ce moment dans votre jardin, si vous habitez dans une région où les températures ne plongent pas en dessous de -10°C / -12°C. Sinon, cultivez-le en pot.

Pour les plats sucrés et salés

Le yuzu va vous offrir une floraison très parfumée au mois d’avril. Le fruit de grosseur moyenne, légèrement aplati, de couleur jaune orange se récolte entre novembre et janvier. Mais pourquoi le yuzu est-il aussi prisé par les grands chefs occidentaux ? Explications et idées d’utilisation en cuisine avec Marc-Henri Doyon, de la pépinière vendéenne Végétal 85 :



"Le yuzu, on l’utilise aussi bien dans du sucré que dans du salé. Par exemple, sur des poissons, c’est parfait. Mais dans un riz au lait, c’est extraordinaire ! Si on compare par rapport à un citron du commerce, je dirais que c’est 5 à 10 fois plus parfumé. Et ça n’a pas l’acidité du citron".

Marc-Henri Doyon, pépiniériste en Vendée (DIMITRI KALIORISIS / ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Nos conseils de culture

Voici quelques conseils indispensables pour profiter des fruits de votre yuzu. Comme tous les agrumes, c’est un gourmand. Si vous le cultivez au jardin, donnez-lui chaque année un peu de compost au pied et ajoutez un paillage qui va le protéger de la sécheresse. Utilisez des tontes de pelouse ou du broyat.



Si vous le cultivez en pot, rempotez-le tous les deux ans, mais ne vous cassez pas trop la tête. Enlevez 5 cm de terre en surface et sur les côtés et remplacez par un mélange de terreau tout neuf et de compost. Autre conseil très important : arrosez-le souvent car, comme tous les agrumes, le yuzu n’est pas une plante chameau. Enfin, en cas de coup de froid, mettez-lui son bonnet :

"S’il fait au-delà de -10°C, surtout les deux premières années qui suivent sa plantation, il faut mettre un voile d’hivernage, du haut de la plante jusqu’au sol, pour la protéger vraiment en cas de grand froid. Mais ne le laissez pas 'emballé' pendant trois mois !".

Laissez-vous tenter par un… yuzuyu

Envie d’une utilisation insolite ? Faites comme les Japonais en hiver. Prenez un bain au yuzu. Il paraît que cela protège des maladies hivernales. À défaut, ça sent super bon et ça fait la peau toute douce. Jetez dans l’eau des fruits entiers ou coupés en deux. Et prélassez-vous dans ce bain qui s’appelle au Japon, le "yuzuyu" !

Merci à Marc-Henri Doyon dont la pépinière Végétal 85 est installée à La-Chaize-le-Vicomte, en Vendée. Portes ouvertes à la pépinière les 20 et 21 octobre prochains.

