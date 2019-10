Jardin. Choisir un pommier et conserver les pommes

Assortiment de variétés de pommes. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Vous pouvez dès maintenant planter des arbres fruitiers et notamment un pommier. Mais il n'est pas toujours facile de savoir quel pommier (Malus domestica) planter...

Certaines variétés produisent des fruits dès le milieu de l’été, d’autres attendent sagement l’automne. Il existe les pommes à couteau. On les coupe, on les croque, on les consomme rapidement. C’est le cas de 'Pomme des Moissons', 'Delbardestivale' ou de 'Transparente de Croncels'.

Clochard et Belle-Fille des Salins

D’autres pommes sont dites de garde. Il est possible de les conserver plusieurs mois, comme l’explique le pépiniériste Thierry Demarquest :

"Il existe une trentaine de variétés qui se conservent très bien. Une des plus connues, c'est la reinette Clochard, une très bonne pomme ancienne qui a beaucoup de goût. J'aime aussi beaucoup la reinette de Brive, très parfumée et de longue conservation, la reinette de Saintonge et la Belle-Fille des Salins, une variété obtenue dans le Jura. Les pommes qui se récoltent tardivement sont, en général, celles qui se gardent le plus longtemps. On observe la même chose chez les poires".

Thierry Demarquest cultive ses arbres fruitiers dans le Lot. (ISABELLE MORAND / DIMITRI KALIORIS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Les règles d'une bonne conservation

Toutes ces pommes tardives se croquent également et elles sont parfaites, transformées en gâteaux, en compotes, en tartes. Pour les garder longtemps, il faut leur offrir de bonnes conditions de conservation. Des pommes dans un compotier dans un intérieur chauffé ne se garderont pas bien longtemps.

Voici donc les conseils de Thierry Demarquest pour bien les stocker et les conserver :

"Le local ne doit pas être lumineux. Le lieu de stockage doit être bien aéré, frais (autour de 6°C). Les fruits peuvent être stockés à l'ancienne, sur de la paille, ou dans des cageots comme on le fait souvent maintenant. Les pommes ne doivent pas se toucher. Si le local est petit mais bien frais, vous pouvez mettre des pommes les unes sur les autres mais il faudra surveiller régulièrement l'état des fruits et éliminer tout de suite un fruit abîmé. Prévoyez de pouvoir pousser vos cageots ici ou là. L'idéal, c'est un fruitier à tiroirs, mais c'est plus onéreux."

Pépins malins

Si une variété de pomme vous plaît beaucoup, vous pouvez récupérer ses pépins et les semer dans des pots, dans une terre légère. Le semis fonctionne très bien. Sur 50 pépins, vous devriez avoir dès la première année une vingtaine de petits plants.



Merci à Thierry Demarquest dont la pépinière Figues du monde est installée dans le Lot.

Le riz de Mandchourie (Zizania latifolia) en automne, au Flérial, le jardin punk d'Éric Lenoir. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le prix Saint-Fiacre 2019

Cette semaine, le paysagiste et pépiniériste Éric Lenoir a reçu le prix Saint Fiacre (le prix littéraire des jardiniers) pour son livre "Petit traité du jardin punk", paru chez Terre Vivante (10 euros). Pour tous ceux qui veulent jardiner autrement et s’inscrire dans la tendance naturaliste.