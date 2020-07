Ils ont fait l'actu. "Les abus sexuels sont une oeuvre de mort", pour le président de la Commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Eglise

Jean-Marc Sauvé, président de la Ciase, (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église). (SEBASTIEN BAER / RADIO FRANCE)

29 novembre 2019. Pour sa première étape en région, la commission d'enquête sur les abus sexuels (Ciase) dans l'Église se déplace à Lille, à la rencontre des victimes. Pour Jean-Marc Sauvé, le président de ce groupe – créé après la révélation d'une série d'agressions pédophiles, il s'agit de reconnaître et d'entendre la souffrance des victimes, abusées majoritairement dans les années 1950 à 1970. "Nous voulons établir un état des lieux. Quel est l'ordre de grandeur des abus, des victimes et des abuseurs ? Comment et pourquoi les abus se sont-ils produits ? Pourquoi le silence s'est-il installé ?" Grâce à l'appel à témoignages, 3 000 victimes et 1 500 agresseurs ont déjà été recensés. Mais ces chiffres ne sont que provisoires car la commission n'en est qu'à la moitié de son travail d'enquête.

Avec le coronavirus, 50% d'appels en moins

Jean-Marc Sauvé, son président, espère pouvoir rendre son rapport à l'automne 2021, plus tard que prévu, mais la crise sanitaire est venu tout bouleverser. "Cela a interrompu l'expression des victimes, de façon très spectaculaire. Le nombre des appels a chuté de 50%", remarque Jean-Marc Sauvé qui s'est refusé – pendant le confinement – à recueillir la parole des victimes par visioconférence."On ne peut pas demander à quelqu'un qui a fait un cheminement douloureux d'en parler comme ça, à distance", note le président de la Ciase, très éprouvé par ce qu'il a entendu. "La parole des victimes est extraordinairement décapante. Les abus sexuels sont une oeuvre de mort et il faut que tout cela soit reconnu". À la rentrée, les auditions de victimes vont reprendre et la commission sur les abus sexuels dans l'Eglise poursuivra son tour de France, à Lyon, Dijon et Aix-en-Provence. En fin d'année dernière, les évêques ont voté le principe d'un forfait financier, versé aux victimes, en guise de dédommagement pour les souffrances subies.

Le numéro d’appel pour les témoignages : 01 80 52 33 55 et le mail victimes@ciase.fr