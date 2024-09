Retour sur la composition du gouvernement, sur les lettres plafond et sur le loto du patrimoine dans "franceinfo et vous" du vendredi 20 septembre 2024

Vendredi 20 septembre, des auditeurs reviennent sur le feuilleton de la composition du gouvernement.

Ginette de Paris se demande comment le gouvernement qui se profile va pouvoir tenir compte des aspirations des Français, qui veulent plus de justice sociale et qui ont voté pour le NFP, mais aussi dans une certaine mesure, pour le RN aux législatives.



Retour également sur les lettres-plafonds que cherchent à obtenir les députés Éric Coquerel et Charles de Courson. Ces documents, rédigés fin août 2024, fixent les crédits alloués à chaque ministère pour l'année suivante, et servent de base de travail pour construire le futur projet de loi de finances. Hier, les services du Premier ministre ont bien transmis aux commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un document de 13 pages, destiné à préparer le budget 2025. Mais Éric Coquerel, invité ce matin sur franceinfo, a dit qu'il est resté sur sa faim.



Autre sujet abordé avec cette question de Lizzy sur le Loto du patrimoine. Elle demande si l'opération bénéficie réellement au patrimoine, dont les journées européennes se tiennent d'ailleurs ce week-end.