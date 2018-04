franceinfo junior. Qui sont les Turcs et les Kurdes ?

Camp de réfugiés kurdes à Grande-Synthe (Nord), le 15 mars 2016. (STEVEN WASSENAAR / HANS LUCAS)

Alors que la France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont procédé à des frappes en Syrie, franceinfo junior revient ce mardi sur la situation et l'histoire entre Turcs et Kurdes, dont un certain nombre combattent en Syrie. Récemment, à Afrine en Syrie, ils se sont affrontés pour la prise de ce territoire. Cinq collégiennes, élèves à Corbeil-Essonnes, ont voulu aborder ce sujet au micro de franceinfo junior. Didier Billion, directeur adjoint à l'IRIS et spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, répond à leurs questions

Les Kurdes, un peuple divisé en plusieurs États

"Qui sont les Turcs et les Kurdes?" Pour mieux cerner le sujet, Melisa ouvre l'émission avec sa première question. "Ce sont deux peuples qui vivent au Moyen-Orient et qui ont cohabité pendant de nombreux siècles sans problème majeur. Mais depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale, très précisement en 1920, le peuple kurde a été divisé en quatre États. Aujourd'hui, on retrouve ce peuple kurde en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran principalement, explique le spécialiste. Ce que nous savons aussi, c'est que ce peuple kurde se distingue par ses traditions, par sa langue ou ses langues." Les questions s'enchaînent sur l'histoire et les relations entre les Kurdes et la Turquie notamment. Les élèves et le spécialiste parlent par exemple du groupe armé kurde PKK et de la guerre avec la Turquie qui a fait - même si les chiffres sont difficiles à évaluer - "environ 45 000 morts", selon le spécialiste.

"Les Kurdes ont-ils ou avaient-ils un territoire auparavant ? Que veulent-ils ?" Sur cette page, vous pouvez réécouter la suite des questions des collégiennes, journaliste d'un jour, et les réponses du spécialiste, Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS. Avec leur classe et leurs enseignants, ces élèves de quatrième d'un collège de Corbeil-Essonnes participent au projet "À l'école des ondes", un dispositif d'éducation aux médias et à la radio, mené par Radio France avec franceinfo junior.