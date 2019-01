franceinfo junior. Les Français mangent-ils beaucoup de produits bio ?

Des cagettes de clémentines bio et des sacs en papier avec le logo "Agriculture Biologique". (MAXPPP)

Jeudi 31 janvier entrent en vigueur de nouvelles restrictions sur les quantité de bouillie bordelaise que peuvent utiliser les agriculteurs, autorisée en bio. En novembre, ce pesticide était en débat au niveau de l'Union européenne, certains experts plaidant pour son interdiction, d'autres pour le statu quo. C'est ce que résume cet article de notre rédaction. Florent Guhl, directeur de l’Agence Bio (Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique) répond aux questions d'élèves de CM2.

Ferdinand aimerait "Savoir le pourcentage de bio qu’un français mange". Le spécialiste lui répond : "On a l'impression qu'il y a du bio partout, en fait on est à un peu moins de 5% de la consommation, c'est très peu mais ça se développe beaucoup d'année en année."

Jonnyk enchaîne et voudrait savoir ce qu'il n'y a pas dans les produits bio : "On a souvent tendance à réduire le bio à l'absence de pesticides chimiques de synthèse mais c'est plus que ça", répond Florent Guhl. Il explique par exemple qu'on ne trouve pas d'OGM (organisme génétiquement modifié). C'est aussi "une vie à la ferme" qui va privilégier "les rotations de culture pour retrouver les cycles naturels de l'agriculture (...). C'est aussi mélanger davantage l'élevage et la culture."

► Est-ce que les produits bio passent dans des usines ? Comment on reconnait une tomate bio ? Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier notre émission du jour sur le bio. Des élèves de CM2 d'une école de Paris posent leurs questions à Florent Guhl, directeur de l’Agence Bio.

