franceinfo junior. Le métier de pédiatre raconté à des enfants

Un nourrisson examiné par un pédiatre à la maternité de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). (DIDIER PALLAGES / AFP)

Rhume, toux... Les enfants et les bébés souffrent régulièrement de maladies et de pathologies bénignes. Comment soigner ces bobos ? Pour le magazine Que Choisir, c'est en évitant de donner trop de médicaments aux enfants. Sirop pour la toux, médicament en cas de fièvre, faut-il en donner ? Jeudi 22 février, le magazine a dévoilé une liste de traitements "inutiles" voire "dangereux" pour les plus jeunes. Dans cet article, franceinfo fait le point sur les recommandations du magazine.

Les pédiatres, ce sont eux qui sont en première ligne des petits bobos et des maladies graves qui touchent les enfants. C'est l'un des noms qui est souvent revenu dans la bouche des enfants quand nous leur avons demandé de quel métier il souhaiterait parler. Jeudi 1er mars, au micro de franceinfo junior, des collégiens posent leurs questions sur ce travail au docteur Jean-François Pujol, pédiatre libéral et hospitalier en Gironde.

Kheyra et Marina, 11 ans (RADIO FRANCE / ESTELLE FAURE)

