franceinfo junior. Gestes barrières : à quoi va ressembler la rentrée des classes ?

Des élèves de 3e au lycée Camus à Nimes (Gard). (SYLVIE DUCHESNE / FRANCE-BLEU GARD LOZÈRE)

Près de 860 000 enseignants font leur pré-rentrée ce lundi 31 août avant le retour en classe de quelque 12 millions d'élèves mardi. Mais comment se prépare cette rentrée un peu particulière, après plusieurs semaines de confinement et un été sous le signe du Covid-19 ? Quelles sont les nouveaux protocoles en vigueur, selon les établissements et les classes d'âge ? franceinfo junior fait le point, la veille de la rentrée. Au micro, Ava, Michel et Lyness, des enfants de 8 à 11 ans, posent leurs questions à Alexis Morel, journaliste spécialiste de l'éducation à la rédaction de franceinfo.

Faudra-t-il porter un masque et mettre du gel hydroalcoolique ? Et si l'un de nos proches a le Covid, que se passe-t-il ? Est-ce que les enfants pourront jouer au football avec leurs copains et copines à la récréation ? Les réponses sont à réécouter sur cette page, une émission en partenariat avec le magazine pour enfants, 1jour1actu.