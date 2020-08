Rentrée scolaire : quel état d’esprit pour les enseignants ?

N. Ramaherison, N. Dahan, C. La Rocca, S. Gravelaine

N. Ramaherison, N. Dahan, C. La Rocca, S. Gravelaine France 2

Alors que les enseignants vont faire leur rentrée lundi 31 août, le 20 Heures recueille l’état d’esprit de deux professeurs de lycée, avec des points de vue très différents. Lydia Blanc enseigne le Français. "Ce qu’on apprend de jour en jour, qui est fluctuant, instable, perturbant (…) nous montre que nous ne sommes pas prêts", déclare l’enseignante. De son côté, Christine Delinière, professeure d’histoire-géographie pense qu’il faut "rassurer les élèves, les parents". "Évidemment que ça va être compliqué, tout est compliqué actuellement", lance-t-elle.



Quel bilan pour l’enseignement à distance ?

Sur l’enseignement à distance, Lydia Blanc considère que "pour certains élèves, ça a été un soulagement. (…) Pour certains profils, ça a été très bénéfique, et puis pour d’autres, on les a effectivement perdu, bien au-delà des pourcentages annoncés par le ministère." Christine Delinière assure, elle, que l’ordinateur a amené une "déshumanisation". "Je pense qu’il faut vraiment revenir au présentiel et ça va faire du bien", estime la professeure.

