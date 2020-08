Rentrée scolaire : comment les enfants voient ce retour à l’école inhabituel ?

La rentrée a lieu dans moins de quarante-huit heures. Retour en classe prévue le mardi 1er septembre, après la pause la plus longue de l’Histoire, quasiment six mois sans voir l’école et autant de retard à rattraper. Beaucoup d’élèves s’en font déjà une petite montagne. "Je suis contente d’y retourner pour voir mes amis, et triste parce qu’on ne peut pas s’approcher d’eux", confie une petite fille à Lille (Nord).

Le port du masque redouté

À Palavas-les-Flots (Hérault), les collégiens sont stressés à l’idée de devoir porter le masque toute la journée. "Ça me tient chaud, j’ai envie de l’enlever toutes les deux secondes", déplore un garçon. Pour deux lycéennes, il est difficile d’aborder sereinement cette rentrée masquée et distancée. "De ne pas pouvoir se toucher les uns les autres, se dire bonjour naturellement, garder les distances, ça va être très difficile", affirme l’une d’elles. Beaucoup d’incertitudes demeurent, mais mardi matin, il n’y aura plus le choix, il faudra se jeter à l’eau.

