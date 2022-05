franceinfo junior. Comment expliquer les chaleurs de ce mois de mai ?

En Inde et au Pakistan, il fait si chaud que les exportations de blé sont suspendues, pour résrever les céréales aux habitants. Les pays ont connu des températures proches de 50 degrés. En France aussi, les températures ont grimpé. On en parle avec des collégiens d'Arnouville dans le Val d'Oise. Pour leur répondre : Robert Vautard, directeur de l'institut Pierre-Simon Laplace, directeur de recherche au CNRS, climatologue et météorologue.



"Est-ce que c'est la température la plus élevée qu'il y a eu dans ces deux pays ?" demande d'abord Janaëlle. Siam de son côté s'interroge sur les raisons de ces températures. Elle souhaite également savoir quelles sont les conséquences sur le quotidien, notamment des agriculteurs. "Est-ce qu'il y a eu des cas de morts de la chaleur ?" demande à son tour Mathisan. Il s'inquiète aussi des risques d'incendies à cause de ces fortes températures. Siam voudrait savoir dans quels pays il fait le plus chaud sur Terre. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur les chaleurs et la météo actuelles.