franceinfo junior. Comment éviter la pollution à cause des masques ?

Depuis ce mardi 1er septembre, le port du masque est obligatoire en entreprise, avec des conditions différentes selon les configurations de travail et les zones géographiques. Masque obligatoire aussi au collège désormais pour les élèves âgés de plus de 11 ans et pour les enseignants également. Des masques qui font donc désormais partie de notre quotidien, de notre environnement... et de la pollution ! Les enfants l'ont bien remarqué, comme Jade et Léa, 11 ans, qui ont repéré des masques sur les routes ou "les dunes" en bord de plage.

Comment les masques polluent notre planète et les animaux ? Pourquoi des gens les jettent par terre ? Faut-il porter un masque jetable ou en tissu ? On en parle avec Antidia Citores, porte-parole de l’ONG surfrider Europe. Au micro franceinfo junior de Victor Matet, Léa, Ava et Jade, 11 ans, posent leurs questions à la spécialiste du sujet. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission sur les masques et la pollution.