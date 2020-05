Pollution : comment réduire les déchets de masques chirurgicaux dans la nature ?

Deux semaines après le début du déconfinement, les voici déjà dans la Méditerranée, au large d’Antibes (Alpes-Maritimes). Des masques qui polluent les fonds marins. Une vidéo montrant ce phénomène, venant de l’association Opération Mer Propre, a été vue des milliers de fois. "C’est très léger, dans l’eau, c’est comme une méduse. Ça part avec le courant, et ça va très loin", déplore un plongeur.



Pourrait-on les réutiliser ?

Pour éviter cette pollution par les masques, pourrait-on les réutiliser après traitement ? Fin avril, le Haut Conseil de la Santé Publique mettait en garde contre cette solution estimée pas assez sure. "Le retraitement des masques à usage unique (masque chirurgical ou FFP2) et les modalités de leur réutilisation […] pourraient présenter des risques", avaient-il assuré. Pourtant, un groupe de chercheurs et praticiens travaillent sur le traitement des masques : un lavage combiné à une désinfection.

