Masque au collège : une rentrée particulière

Dans ce collège de Chambly (Oise), parents et enfants se souviendront longtemps de cette rentrée 2020 en 6ème, masqués et à bonne distance. "On est un petit peu anxieux par rapport au Covid, de savoir comment cela va se passer même si l’on sait que toutes les mesures nécessaires ont été prises", confie un père de famille. Pour tout le monde, le passage au gel hydroalcoolique est obligatoire avant d’écouter le discours de bienvenue forcément particulier.

Dédramatiser la situation

Les élèves font connaissance avec le nouveau protocole tandis que la direction tente de dédramatiser la situation tout en rappelant les gestes barrières. C’est tout l’enjeu de cette première matinée. "Une rentrée, c’est un temps long. On verra ce que cela donnera dans deux semaines", indique Nicolas Rose-Le Graët, professeur en Histoire-Géographie. Si jamais un élève venait à présenter des symptômes du Covid-19, il serait confiné dans une salle dédiée.

