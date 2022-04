Préservation de l’environnement : au Brésil, les voix des peuples autochtones ont trouvé un écho chez l’ex-président Lula

Près de 8000 Indiens campent à Brasilia depuis le 4 avril pour s’opposer à plusieurs projets de loi qui menacent leurs territoires, à travers l’exploitation des ressources naturelles. (13 avril 2022) (SERGIO LIMA / AFP)

Les peuples indigènes de l'Amazonie, au Brésil, ont gagné mardi 12 avril un soutien de taille dans leur lutte contre plusieurs projets de loi qui menacent leurs territoires en la personne de l’ancien président Lula, candidat à la présidentielle de 2023, et, pour l’instant, grand favori de l’élection d’octobre prochain. Il est en effet venu dans le campement que près de 8 000 d’entre eux ont dressé à Brasilia pour s’opposer à un projet de loi en particulier qui vise à permettre l’exploitation de leurs ressources naturelles que ce soit les minerais, le pétrole ou le gaz.

Les populations autochtones s’y opposent fermement car ils connaissent déjà les dégâts de l’orpaillage illégal en Amazonie. La présence de l’ex-président candidat était donc une grande victoire pour eux car, non seulement, il a reconnu que son gouvernement avait fait des erreurs, on lui reproche en particulier le barrage de Belo Monte en Amazonie, mais surtout il s’est beaucoup engagé s’il revient au pouvoir en janvier 2023. "Il est certain que le gouvernement du parti des Travailleurs n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire, et ce qui est grave, c'est que pratiquement tout ce que nous avons fait a été démantelé. Nous ne voulons pas d'invasion sur les terres indigènes", a déclaré l'ancien président.

"Prendre soin de la forêt est une obligation de l’État brésilien." L’ex-président Lula, candidat pour 2023 à franceinfo

"Je veux vous dire que vous allez devoir participer à l'élaboration du programme de mon gouvernement", a-t-il ajouté. Les peuples indigènes n’avaient pas reçu un tel appui depuis bien longtemps. Les attaques qu’ils connaissent remettent même en cause tous les droits qu’ils avaient acquis et qui étaient garantis dans la Constitution.

Lula promet d'annuler tous les décrets de Bolsonaro

Lula a promis d’annuler tous les décrets de Jair Bolsonaro contre eux. Et l’un des coordinateurs de l’association des peuples indigènes du Brésil, Alberto Terena, lui a fait signer ces engagements. Il reconnaît que le dialogue avec Lula est bien différent de celui inexistant avec l’actuel président. "Lula est issu d'un parti qui se tourne vers la minorité. Nous gardons donc cet espoir et, dans nos discours, nous lui faisons clairement comprendre que nous reconnaissons le travail qu'il a accompli, mais qu'il y a encore beaucoup à faire, déclare Alberto Terena. Même s'il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire, il ne nous a pas non plus attaqués de manière vicieuse comme Bolsonaro." Reste à élire Lula. C’est sûr qu’il a, à présent, gagné le vote des Indigènes et de ceux qui se préoccupent de l’écologie au Brésil.