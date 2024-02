Grève à la SNCF, fusillade aux États-Unis et la stratégie TikTok du Royaume-Uni contre l'immigration : ça dit quoi ce 15 février ?

Ce jeudi 15 février, début de la grève des contrôleurs à la SNCF, une fusillade fait un mort et une vingtaine de blessés pendant la parade du Super Bowl et le Royaume-Uni paie des influenceurs étrangers contre l'immigration clandestine.

Ce jeudi 15 novembre, à partir de 20h et jusqu'à lundi 8h, trois quarts des contrôleurs de la SNCF seront en grève pour de meilleures conditions de travail. En pleines vacances scolaires pour les zones A et C, seule la moitié des TGV sont maintenus, la plupart en direction des Alpes et des stations de ski.

Une fusillade a fait au moins un mort et une vingtaine de blessés pendant la parade du Super Bowl à Kansas City. Trois suspects ont été arrêtés grâce à l'aide, et au plaquage, de fans des Chiefs qui célébraient leur victoire en finale du championnat de football américain. Le président Joe Biden appelle le Congrès à agir contre les violences par armes à feu.

Et puis, le Royaume-Uni va payer des créateurs de contenus étrangers pour qu'ils diffusent des messages contre l'immigration auprès de leurs communautés. Contre 6 000 euros maximum, des influenceurs albanais, égyptiens ou encore indiens devront appeler leurs fans à ne pas tenter une immigration illégale.

