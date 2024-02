États-Unis : ce que l'on sait de la fusillade de Kansas City lors de la parade du Super Bowl, qui a fait au moins un mort

La parade du Superbowl, mercredi 14 février, a tourné au drame. Les Chiefs étaient en train de célébrer leur victoire dans les rues de Kansas City, dans le Missouri, État du centre des États-Unis, quand une fusillade a éclaté à la fin des festivités. Le bilan provisoire fait état d'au moins un mort et 21 blessés, dont plus de la moitié sont des enfants. Trois personnes ont été interpellées dans la foulée.

Une parade avec près d'un million de spectateurs

C'était une parade comme les Américains les affectionnent. Ils en ont fait avec les astronautes qui revenaient de la Lune, ils le font avec leurs sportifs victorieux. Mercredi, c'était le retour des champions, vainqueurs du plus gros événement sportif du pays : le Super Bowl, finale du championnat de football américain (NFL), qui a rassemblé 125 millions de spectateurs devant leurs écrans.

Il y avait près d'un million de personnes dans les rues de Kansas City, où de nombreux habitants avaient enfilé leur maillot rouge aux couleurs des Chiefs. Des maillots souvent floqués avec des 15 et des 87, les numéros des deux stars de l'équipe, le quarterback Patrick Mahomes et Travis Kelce, le compagnon de Taylor Swift.

Un mort et une vingtaine de blessés, trois personnes interpellées

Mais le défilé s'est terminé dans la panique. Sur la place devant l'ancienne gare Union Station, des tirs que certains ont d'abord pris pour un feu d'artifice ont retenti. Trois personnes ont été arrêtées, dont un homme qui portait un survêtement aux couleurs de l'équipe. A ce stade, les autorités n'ont pas communiqué sur l'identité ou les motifs des suspects.

New footage shows the moment gunfire erupts at the Kansas City Chiefs Super Bowl parade.



At least 29 people, including 11 children, shot/injured at the parade.

Une personne est morte dans la fusillade et 21 personnes ont été blessées. L'hôpital Children's Mercy a déclaré traiter douze blessés venant du rassemblement, dont onze enfants âgés de 6 à 15 ans. Huit patients dont la vie était en danger ont été transportés à l'hôpital dans les 10 minutes suivant les tirs, a indiqué le chef des pompiers de Kansas City, Ross Grundyson, lors d'une conférence de presse.

Une forte présence policière

Le bilan humain est lourd malgré la présence massive des forces de l'ordre, avec plus de 800 agents sur place d'après la chef de la police Stacey Graves : 600 agents de la police de la ville et près de 250 agents fédéraux. "Nous avions des agents de sécurité dans de nombreux endroits, les yeux au sommet des bâtiments et au-delà, mais il y a toujours un risque pour les gens", a déploré le maire démocrate de la ville Quinton Lucas.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters

Le port d'armes peu réglementé dans le Missouri

Au moins deux personnes, peut-être trois, sont venues avec des armes à feu et les ont utilisées. "Voilà ce qu'il se passe avec les armes", s'est agacé le maire de Kansas City. Car l'État du Missouri n'exige rien de particulier pour se procurer une arme. Il suffit d'avoir plus de 18 ans et de ne pas avoir été condamné, il n'y a pas besoin de permis, pas de vérification des antécédents et pas d'obligation non plus de suivre une formation particulière sur la sécurité des armes. "Parades, rassemblements, écoles, cinémas, on dirait que presque aucun endroit n'est sûr", s'est ému Quinton Lucas. Il y a plus d'armes que d'habitants aux États-Unis, avec un adulte sur trois qui en possède au moins une.