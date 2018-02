De nombreux fruits et légumes contiennent des résidus de pesticides, selon l'association Générations futures

Dans un rapport, Générations futures pointe la présence de résidus de pesticides dans de nombreux fruits et légumes en France. (GETTY IMAGES / LAURENCE MOUTON / CANOPY)

À quatre jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, Générations futures pointe la présence de résidus de pesticides dans de nombreux fruits et légumes du quotidien en France. Dans son rapport, publié mardi 20 février, que franceinfo s'est procuré, l'association a analysé 19 fruits et 33 légumes non bio.

L'association appelle le gouvernement "à prendre des dispositions rapides et efficaces pour la promotion de l'agriculture biologique" et à "réduire fortement l'usage des pesticides" dans l'agriculture traditionnelle.

Des chiffres de la répression des fraudes

Habituellement, pour mener ses enquêtes, Générations futures achète les produits à analyser dans les magasins. Cette fois, elle s'appuie sur des données officielles, celles contenues dans les "plans de surveillance", menés par la Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF) entre 2012 et 2016 et mesurant, notamment, la présence de pesticides dans les fruits et légumes.

En compilant ces chiffres, Générations futures a réalisé un classement de 19 fruits et de 33 légumes en fonction de leur probable toxicité. Car, selon des études récentes, ces pesticides pourraient avoir des conséquences sur notre santé. Le lien est d'ailleurs déjà prouvé chez les agriculteurs qui manipulent ces produits : ils sont davantage atteints que la population générale par des cancers de la prostate, du sang et par la maladie de Parkinson.

Côté fruits, le raisin détient la palme des pesticides

Sur les 19 fruits étudiés, le plus touché est le raisin : 89 % des échantillons de raisin, examinés par la répression des fraudes entre 2012 et 2016, contenaient des résidus de pesticides. Ce n'est pas étonnant quand on sait qu'en 2013 les viticulteurs ont appliqué, en moyenne, 19 traitements de pesticides pour lutter contre les champignons, les herbes et les insectes.

Viennent ensuite la clémentine-mandarine, la cerise, le pamplemousse, la fraise, la nectarine-pêche et l'orange, avec plus de 80% des échantillons renfermant des résidus de pesticides. À l'inverse, les fruits les moins pollués sont l'avocat (23%), le kiwi (27 %) et la prune-mirabelle (35 %).

L'étude montre aussi que certains fruits dépassent les limites maximales autorisées en Europe concernant les pesticides. C'est le cas de près de 7 % des échantillons de cerises examinés et de près de 5 % pour les mangues et les papayes).

Le céleri-branche, le plus toxique des légumes

En ce qui concerne les 33 légumes passés au crible dans cette étude de Générations futures, le plus contaminé est le céleri-branche : 84 % des échantillons testés contiennent des résidus de pesticides. Toujours dans le haut du tableau, on trouve les herbes fraîches (74,5 %), l'endive (73%), le céleri-rave (71%) et la laitue.

Près d'un tiers des herbes fraîches, du céleri-branche, des blettes et des navets dépassent le seuil légal de résidus de pesticides fixé par l'Union européenne. À l'opposé, l'asperge (3 %) et le maïs (1,9 %) sont les légumes les moins pollués.

"L'effet cocktail"

L'association Générations futures alerte également, dans cette étude, sur la présence de plusieurs pesticides dans un même aliment. En 2016, près de 40 % des échantillons de fruits et légumes examinés contenaient plus de deux pesticides. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) travaille sur cette question de "l'effet cocktail", selon lequel la toxicité des pesticides augmente lorsqu'ils sont mélangés.