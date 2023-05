Japon : une entreprise propose des "cours de sourire" pour (enfin) faire tomber le masque

Alors que le Japon a baissé son niveau de vigilance vis-à-vis du Covid, cette "école du sourire" organise des séances pour encourager la population à retirer le masque en réapprenant à utiliser ses zygomatiques.

Plus de trois ans après le début de l’épidémie, le Japon vient officiellement d’abaisser son niveau de vigilance vis-à-vis du Covid. Le gouvernement espère que cela va encourager la population à retrouver une vie normale et notamment à enlever le masque. Pour les aider à se découvrir, une entreprise donne même des cours de sourire. Elle se nomme "Egaoiku", qui se traduit littéralement par "école du sourire".

Cette société est basée à Zushi, près de Tokyo. Ses cours doivent, par exemple, aider les personnes âgées à enfin retirer leur masque car, au Japon, une très grande majorité des gens ont encore le visage couvert. Ce n’est pas forcément par peur du virus mais beaucoup par peur du qu’en-dira-t-on. Il y a une très forte pression sociale et les personnes qui auraient envie de retirer leur masque ont peur de se faire remarquer dans leur quartier ou par leur collègue. Se cacher derrière le masque est devenu rassurant, les jeunes disent parfois que c’est devenu la "cultotte du visage".

Travailler ses zygomatiques, miroir à la main

Avec ces cours, les professeurs veulent aider les réfractaires à se décontracter et à se préparer pour afficher leur plus beau sourire pour leurs proches, leurs amis ou leurs clients. En classe, tout le monde est assis sur une chaise, un miroir à la main et doucement on retire son masque, en public, et on fait travailler ses zygomatiques. Les élèves mettent notamment une paille dans leur bouche, entre leurs dents, pour essayer de réveiller leurs visages.

Les professeurs montrent des schémas avec les muscles impliqués en fonction des types de sourire. L’idée, c’est vraiment de redonner confiance aux gens qui vont essayer de se démasquer dans les prochaines semaines.

600 euros pour devenir un professeur de sourire

Cette école du sourire ne risque pas de fermer après l’épidémie et la fin des masques car elle ne cesse de grandir, avec plusieurs activités, en plus du retrait du masque. Elle fait de la formation aux entreprises pour aider les employés qui sont au contact direct de clients. Et dans les sociétés, il y a des cours pour que les salariés se sourient davantage entre eux, ce qui serait bon pour la productivité.

Egaoiku forme aussi des spécialistes du sourire, avec un diplôme dédié. Pour devenir professeur de sourire, il faut compter plusieurs semaines de formation et un budget de 88 000 yens de scolarité, c’est à dire 600 euros.