À la carte. Un classique de l'été : poulet chips

Julien Bissonnet, président du Coq Saint-Honoré, et Matthieu Maisons et Clémence Leduc de Belsia. (LE COQ SAINT-HONORE/GREGOIRE KALT - BELSIA)

N'allez pas croire que le poulet chips soit un petit frichti d'extérieur à négliger. Si vous prenez un poulet d'une très bonne qualité, élevé en plein air et portant label, accompagné d'une chips confectionnée à l'ancienne, ni trop grasse ni trop salée, la qualité gustative, nutritive et sanitaire de votre en-cas sera au top.

Deux maisons de l'excellence

Voici donc l'occasion de vous présenter deux entreprises qui comptent parmi les meilleures dans chacune des deux spécialités évoquées. Elles travaillent le qualitatif plutôt que le quantitatif, et font appel à des produits naturels.

Le Coq Saint-Honoré est une maison historique qui propose des volailles provenant des élevages les plus réputés de France. Julien Bissonnet, son patron, choisit lui-même les producteurs en fonction de leur méthode de travail et des animaux sélectionnés.

Et pour les chips, rien ne vaut la maison Belsia, fondée par deux ingénieurs qui ont effectué un retour à la terre, Clémence et Matthieu. Il faut dire que Matthieu garde le souvenir des pommes de terre sautées de sa grand-mère, issues de la ferme familiale.

Le poulet chips signé Thierry Marx

Pour la recette de Thierry Marx, évidemment poulet chips.

Ingrédients pour quatre :

1 poulet fermier de la maison Coq Saint-Honoré, des chips Belsia, sel, poivre, 1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, une goutte de vinaigre.

Préparation :

Ouvrir la volaille "en crapaudine" (demander à votre boucher, qui videra en même temps la volaille). La taper pour bien l'aplatir.

Allumer un barbecue bien chaud (ou dans un four préchauffé à 220° dans un plat huilé). Huiler la volaille et la saler-poivrer. La déposer sur le feu d'abord côté ossature et laisser cuire 8 à 10 minutes (en fonction de la taille de la volaille). Retourner côté peau et laisser à nouveau cuire, plus longtemps, 20 à 25 minutes à couvert (en refermant le barbecue).

Pendant ce temps, préparer la sauce en mélangeant la crème fraîche et la moutarde. Remuer et ajouter la goutte de vinaigre.

Quand la volaille est cuite, ouvrir les chips et picorer des morceaux de volaille et des chips trempées dans la sauce.