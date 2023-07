Remaniement, émeutes, marche pour Adama Traoré, propos d'Izïa sur Emmanuel Macron... Le 8h30 franceinfo d'Olivier Véran

Le porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du Renouveau démocratique était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 12 juillet 2023.

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, était l'invité du 8h30 franceinfo, mercredi 12 juillet 2023. Remaniement, émeutes, marche pour Adama Traoré, propos d'Izïa sur Emmanuel Macron... Il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Agathe Lambret.

Remaniement : Olivier Véran botte en touche

Olivier Véran souhaite-t-il qu'Élisabeth Borne reste Première ministre, en cas de remaniement ? Interrogé à ce sujet sur franceinfo, le porte-voix de l'exécutif préfère botter en touche. "Je fais partie d'un collectif gouvernemental, je n'ai pas d'avis à donner sur la question", répond-il. "Je suis devant vous ce matin en tant que porte-parole d'un gouvernement, qui ne réfléchit pas à la question du remaniement, mais qui est là pour défendre l'action gouvernementale et aussi être à l'écoute des Français", élude encore l'ancien socialiste, alors que les rumeurs d'un changement d'équipe se font insistantes.

Olivier Véran, au gouvernement depuis février 2020, se montre tout aussi prudent quant à l'hypothèse d'un remplacement d'Élisabeth Borne par Gérald Darmanin, issu de la droite. S'il ne fait pas de "plans sur la comète", il n'insulte pas non plus l'avenir. L'actuel ministre de l'Intérieur "fait partie d'un gouvernement du dépassement", pointe-t-il, et "lui aussi s'est inscrit dans cette logique présidentielle que nous suivons depuis 2017".

Marche pour Adama Traoré : la présence d'élus LFI est un "déshonneur"

La présence d’élus insoumis lors de la manifestation pour Adama Traoré, interdite par la préfecture de police de Paris est "grave", c'est un "déshonneur", estime le ministre délégué sur franceinfo.

"Le rôle d'un député n'est pas de s'y rendre encore moins avec l'échappe tricolore et c'est grave", assure-t-il. Et "comment un député de la Nation peut accepter de manifester au milieu de personnes qui scandent 'tout le monde déteste la police'", pour Olivier Véran, c'est un "déshonneur ", car, "par définition, un député respecte les lois de la République". La préfecture de police de Paris avait interdit le rassemblement prévu place de la République samedi en hommage à Adama Traoré, mort lors d'une interpellation en 2016.

Émeutes : "La responsabilité des parents est à interroger, voire à engager"

"Quand on a un enfant mineur, qui plus est un mineur de moins de quinze ans, on a la charge d'éducation et on est responsable", a affirmé Olivier Véran sur les récentes violences urbaines, alors qu'un projet de loi de reconstruction est présenté jeudi en Conseil des ministres. "La responsabilité des parents est à interroger, voire à engager."

Concernant la reconstruction, le président de la République "avait pris l'engagement" devant les maires victimes d'exactions "que la reconstruction serait garantie dans des délais extrêmement rapides et c'est un engagement qu'il a demandé au gouvernement de tenir et que nous tiendrons".

Propos d'Izïa sur Emmanuel Macron : "C'était nul", "inutile" et "démago"

Le porte-parole du gouvernement n'a pas apprécié les propos de la chanteuse Izïa contre Emmanuel Macron. "C’était nul", "inutile" et "démago", a jugé Olivier Véran sur franceinfo. Sur scène, jeudi, l'artiste a imaginé comment le président de la République pourrait être lynché publiquement par les spectateurs. "Je crois que tout ce qui vient entretenir l'idée que la violence serait justifiée parce qu'on n'est pas d'accord est dangereux", s'indigne encore le porte-voix de l'exécutif.

"Izïa Higelin a eu l'occasion de s'exprimer, de dire que ce n'est pas ce qu'elle avait voulu dire. On ne va pas en faire non plus un fait politique en soi, elle ne porte pas en soi de mandat", ajoute-t-il. "Je n'incite ni à la violence ni à la haine", a en effet clarifié la chanteuse, lundi dans Ouest-France, après l'ouverture d'une enquête pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit".

--------------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 12 juillet 2023 :