Réchauffement climatique, grand âge, prestations sociales... Ce qu'il faut retenir de l'interview du "8h30 franceinfo" de Jean-Christophe Combe

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées était l'invité du "8h30 franceinfo" dimanche 21 mai 2023. Réchauffement climatique, grand âge et prestations sociales... Il a répondu aux questions de Jules de Kiss et Neïla Latrous.

Réchauffement climatique : "On peut répondre à ces enjeux climatiques tout en continuant à développer notre économie"

"Je ne crois pas dans l’écologie de la décroissance. On peut répondre à ces enjeux climatiques tout en continuant à développer notre économie, mais il faut qu'on change nos habitudes, qu'on soit moins consommateurs, qu'on travaille sur la sobriété", a déclaré Jean-Christophe Combe, alors qu'Elisabeth Borne détaillera lundi la stratégie de la France en matière de réchauffement climatique. Pour atteindre les objectifs de +1,5°C fixé par l'Accord de Paris, il faut doubler le rythme actuel.

"Il va falloir qu’on change nos habitudes, on a beaucoup de choses à faire, partout, y compris dans un secteur comme le mien." La lutte contre le réchauffement climatique ne s'oppose pas à la croissance, a expliqué le ministre.

"On a fait des projections à 2° et aussi à 4°. A plus 2° l’impact sur la santé des personnes va être extrêmement important donc il faut qu’on fasse tout pour limiter le changement climatique", a insisté Jean-Christophe Combe. Le gouvernement va lancer mardi 23 mai une consultation pour définir à quel scénario la France doit se préparer en matière de réchauffement climatique, avec notamment l'hypothèse d'un réchauffement du pays de +4°C à la fin du siècle, très loin de l'objectif de +1,5°C fixé par l'Accord de Paris.

Proposition de loi sur le grand âge : "Cette proposition de loi a vocation à être discutée dans les semaines qui viennent"

La proposition de loi sur le grand âge "a vocation à être discutée dans les semaines qui viennent", a affirmé Jean-Christophe Combe. "Ce sera une première loi sur le grand âge. Je souhaite présenter une feuille de route interministérielle complète à la fin du mois de juin sur la question du bien vieillir." Pour le ministre, le vieillissement de la population est "un défi qui doit être pris de façon sociétale car il va impacter les transports, le logement, la santé. Donc, c'est l'ensemble de la société qui doit changer."

"On va travailler fortement sur la lutte contre l’isolement social" pour que "personne ne soit isolé à domicile", a déclaré Jean-Christophe Combe alors que Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, lance ce mardi une consultation publique jusqu'à la fin de l'été pour définir la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation de la France (TRACC), sur lequel il fondera le prochain plan d'adaptation français au changement climatique (PNACC), attendu pour la fin de l'année. Jean-Christophe Combe veut que "des mesures soient inscrites dans la proposition de loi du bien vieillir à l'Assemblée nationale pour pouvoir aller à la rencontre" de ces personnes après les avoir identifiées.

Versement à la source des aides sociales : "Une nouvelle ligne sur les fiches de paie"

"Tous les Français qui travaillent, en juillet, vont voir apparaître sur leur fiche de paie une nouvelle ligne qui s'appelle le montant net social", a déclaré Jean-Christophe Combe, alors qu'une expérimentation va être menée dès cet été dans une dizaine de territoires pour détecter les usagers qui ne demandent pas de prestations sociales alors qu'ils y ont pourtant droit : "Les entreprises vont déclarer le revenu et cela permettra de pouvoir préremplir des formulaires qui seront adressés aux potentiels bénéficiaires." Les personnes concernées vont ensuite recevoir un formulaire les avertissant qu'ils peuvent bénéficier d'aides. S'ils acceptent, "le versement se fera automatiquement."

Le versement à la source des aides sociales "sera généralisé en 2025. Ce sera sur le RSA, la prime d'activité et les APL qui représentent à peu près 90% des bénéficiaires des aides sociales dans le pays et à peu près deux tiers des montants qui sont distribués", a expliqué Jean-Christophe Combe.

Le gouvernement souhaite mettre en place une "solidarité à la source" pour lutter contre le non-recours. "On a toute une partie de la population qui devrait pouvoir bénéficier de prestations sociales et qui ne les demandent pas. C'est 34% de non recours sur le RSA. On va aussi sécuriser le système pour éviter les indus et la fraude." Pas moins de "5,8 milliards d'euros de versements indus mais aussi de prestations non versées à tort ont été constatés à la fin de 2022", a estimé dans un rapport la Cour des comptes.

