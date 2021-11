Pass sanitaire, contrôle des demandeurs d'emploi, campagne présidentielle : le "8h30 franceinfo" de Gabriel Attal

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était l'invité du 8h30 franceinfo du mercredi 10 novembre. Pass sanitaire, discours de candidat et assurance chômage, il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Le pass sanitaire conditionné au rappel du vaccin

"Grâce à la vaccination on a érigé une muraille contre les formes graves du virus, il ne faut pas que cette muraille se fissure", a souligné Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce mercredi sur franceinfo, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron. "Ce qu'on dit c'est qu'à partir du 15 décembre, pour ceux qui auront plus de 65 ans et qui auront eu leur schéma vaccinal complet depuis six mois et cinq semaines, leur pass sanitaire se désactivera s'ils ne font pas leur dose de rappel", a précisé Gabriel Attal. Autrement dit, "si vous avez plus de 65 ans, que vous avez réalisé votre deuxième dose il y a six mois, vous avez cinq semaines pour réaliser votre rappel". Une décision dont se félicite par ailleurs le président de la Confédération des syndicats médicaux.

Selon le porte-parole du gouvernement, il y aura "des alertes" pour rappeler au public concerné l'importance de faire le rappel vaccinal, notamment via l'assurance maladie.

Un président en campagne ?

Accusé par l'opposition d'avoir utilisé cette allocation à des fins électorales, Emmanuel Macron n'a fait qu'un discours normal de président selon le porte-parole du gouvernement : "Ce qu'on a vu hier, c'est un président de la République qui nous a parlé de la crise sanitaire, du rappel vaccinal, de la reprise économique et des réformes à venir dans le pays. À écouter l'opposition, on aurait l'impression qu'il faut passer du quinquennat au triennat, arrêter d'agir parce qu'on approche de la présidentielle. Il est normal que le président de la République s'explique sur tous les sujets au coeur de la vie des Français"

Les contrôles de recherche d'emploi renforcés

"Nous allons accroître les contrôles pour garantir qu'il y a bien des recherches d'emploi", annonce Gabriel Attal. Le président de la République a assuré que les demandeurs d'emploi ne démontrant pas une recherche active d'emploi seront suspendus de leurs droits aux allocations chômage. Cela est déjà le cas aujourd'hui, indépendemment de la récente réforme de l'assurance-chômage, dont le dernier volet entre en vigueur au 1er décembre.

Gabriel Attal avance qu'il y aura "25% de contrôles supplémentaires dans les six prochains mois, notamment dans les secteurs en tension où il y a beaucoup d'emplois non pourvus, où les chefs d'entreprise ont du mal à recruter", tels que la restauration ou le BTP.

Retrouvez l'émission en intégralité :