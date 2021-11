Dose de rappel, allocations chômage, retraites... Ce qu'il faut retenir de la prise de parole d'Emmanuel Macron

Pour la neuvième fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français, mardi 9 novembre. Le président de la République a notamment parlé de la reprise épidémique et de la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, qui sera obligatoire pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre "pour prolonger la durée de validité" du pass sanitaire. Outre l'épidémie, il a également parlé de ses projets pour la fin du quinquennat, notamment sur le front des retraites. Voici un récapitulatif des points saillants de son allocution.

Le pass sanitaire conditionné à la dose de rappel pour les plus de 65 ans

C'était l'une des mesures les plus attendues."A partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire", a déclaré Emmanuel Macron, rappelant qu'une "campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles" et souhaite désormais l'accélérer.

Les Français actuellement éligibles à une troisième dose sont les plus de 65 ans, les soignants, les obèses et les victimes de comorbidités qui ont été vaccinés il y a plus de six mois. Peu après l'allocution, l'Elysée a précisé que cette obligation ne concernait dans un premier temps que les plus de 65 ans. Les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes atteintes de comorbidités, sont quant à elles "incitées" à recevoir leur dose de rappel.

Selon les dernières données gouvernementales, au 7 novembre, 3,6 millions de personnes ont reçu une dose de rappel en France, sur les 7,7 millions de personnes répondant aux critères d'éligibilité, soit 43% de la population.

Une campagne de rappel lancée en décembre pour les 50 à 64 ans

Le président de la République a également annoncé qu'une campagne de rappel visant spécifiquement les personnes âgées de "50 à 64 ans" allait être lancée "courant décembre" car "83% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans".

Emmanuel Macron a précisé qu'il avait "demandé aux autorités scientifiques de [lui] indiquer dans les prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre".

Des contrôles renforcés du pass sanitaire

Emmanuel Macron a également fait savoir que "les contrôles du pass sanitaire dans les établissements concernés et pour les entrées aux ports et aéroports seront encore renforcés".

Il a ajouté que le gouvernement continuerait "à adapter [ses] décisions territoire par territoire en fonction de l'épidémie".

Le masque reste maintenu à l'école

Le chef de l'Etat a incité les Français à "redoubler de vigilance" dans ce contexte de reprise épidémique et précisé que "tous les assouplissements un moment envisagés seront reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur". Le masque à l'école "sera donc pour le moment maintenu".

Par ailleurs, Emmanuel Macron souhaite que l'application des gestes barrière fassent "l'objet d'une attention accrue". "Nous avions tous un peu relâché nos efforts et c'est bien normal", a-t-il noté.

Les prêts garantis par l'Etat prolongés jusqu'en juin 2022

Bruno Le Maire l'avait annoncé lundi, Emmanuel Macron l'a rappelé dans son allocution : les prêts garantis par l'Etat (PGE) "seront prolongés jusqu'en juin 2022".

Pour être effective, cette prolongation doit encore être validée par la Commission européenne. Plus de 690 000 PGE ont été accordés pour plus de 140 milliards d'euros depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, permettant de renflouer la trésorerie des entreprises face à une chute brutale de leur activité.

Les allocations chômage suspendues pour les chômeurs qui ne seront pas en "recherche active"

Les demandeurs d'emploi vont être surveillés de plus près. Emmanuel Macron a assuré que "les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active d'emploi verront leurs allocations suspendues". Il n'a toutefois pas précisé sur quels critères cette "recherche active" serait jugée.

Le chef de l'Etat a rappelé qu'il conduisait "en ce moment-même une indispensable réforme de l'assurance chômage" et qu'"à partir du 1er décembre de cette année, il faudra avoir travaillé au moins six mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé, alors qu'aujourd'hui les droits au chômage sont ouverts au bout de quatre mois de travail".

Les "conditions ne sont pas réunies" pour lancer la réforme des retraites

Parmi les réformes promises par le chef de l'État en 2017 et en suspens à cause de la crise sanitaire, celle des retraites était sans doute la plus attendue.

Au mois de juillet, Emmanuel Macron avait indiqué que cette réforme ne serait pas remise sur les rails tant que la situation sanitaire ne le permettrait pas. "Les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier", a-t-il déclaré, précisant toutefois que "des décisions claires" sur le front des retraites seraient prises l'année prochaine.

"Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal, aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux (...), aller vers plus de liberté, permettre de partir en retraite progressivement", a énuméré le président de la République.

De nouveaux réacteurs nucléaires vont être construits

Emmanuel Macron a également annoncé que la France allait construire de nouveaux réacteurs nucléaires sur son sol.

"Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables", a-t-il dit dans une allocution télévisée.