Mort de Wanys, polémique à Sciences Po, fin de "l'État-providence"... Le "8h30 franceinfo" d'Alexis Corbière

Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 19 mars 2024. Tirs de mortiers d'artifice à La Courneuve, polémique à Sciences Po, appel de Bruno Le Maire à la fin de "l'État-providence"... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Mort de Wanys : "17 morts depuis 2022, c’est inacceptable"

Alexis Corbière n'est "pas anti-flic", mais s'interroge sur la "culture policière brutale par rapport à notre population" et notamment "notre jeunesse". Il réagit à la mort de Wanys, jeune homme de 18 ans originaire de La Courneuve, percuté à scooter par un véhicule de police après un refus d'obtempérer à Aubervilliers mercredi 13 mars.

"17 morts depuis 2022 à l’occasion d’un contrôle de police, c’est inacceptable", dénonce le député de Seine-Saint-Denis. "Les policiers feront du meilleur travail quand il y aura un apaisement et une meilleure compréhension de comment travaille la police", affirme Alexis Corbière, pour qui les forces de l'ordre travaillent "parfois dans des conditions qui ne sont pas conformes à l'idée que je me fais de la déontologie et du travail de policier".

🔴 Tirs sur le commissariat de La Courneuve ➡️ "Je n'accepte pas qu'on dégrade un commissariat ou qu'on agresse un policier", déclare Alexis Corbière. pic.twitter.com/i8sRX98GZa — franceinfo (@franceinfo) March 19, 2024

Polémique à Sciences po : "pourquoi pas" une enquête parlementaire

"Qu'il y ait une enquête" parlementaire sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur" en France, comme le demande le Crif après la polémique à Sciences Po Paris, "pourquoi pas", "ça me va", déclare Alexis Corbière.

"Quiconque se fait insulter par des mots racistes, antisémites, doit se faire rudement châtié", insiste le député qui juge la réaction du gouvernement disproportionnée : "que sur la base de choses pas tout à fait stabilisée, immédiatement, Gabriel Attal débarque à Sciences Po, là, il y a un problème".

🔴 Sciences-Po ➡️ “Sans oublier ce qu'il s'est passé le 7 octobre [...] On a le droit, quand il y a 30 000 morts, et qu'une cour de justice internationale parle de risque génocidaire, quand on a 20 ans et que l'on fait des études, de dire non", estime Alexis Corbière. pic.twitter.com/4FEQw7NyCm — franceinfo (@franceinfo) March 19, 2024

Gaza : il faut "arrêter immédiatement" de vendre des armes à Israël

Interrogé sur la guerre entre Israël et le Hamas, Alexis Corbière estime que "quand la Cour de justice internationale nous dit qu'il y a là un risque génocidaire" , il faut "arrêter immédiatement" de vendre des armes au gouvernement israélien. C'est un "levier diplomatique", selon le député.

"Est-ce qu'on ne peut pas dire 'on arrête des relations de ce type' ?", demande l'élu alors que le gouvernement de Netanyahou commet "l'irréparable" à Gaza.

"C'est quoi l'État-providence ? C'est les services publics"

Alexis Corbière s'est vivement emporté contre Bruno Le Maire qui a appelé dimanche dans un entretien au Journal du Dimanche à en finir avec "l'État-providence" pour le remplacer par "l'État protecteur". "S’il déteste l'État, qu’il fasse autre chose, qu'il aille dans le privé", lui a répondu sèchement le député.

"Il veut affaiblir l'État, estime Alexis Corbière. C'est quoi l'État-providence ? C'est les services publics", a répliqué le député LFI. Le ministre de l'Économie a affirmé dans le JDD que "la gratuité de tout, pour tous, tout le temps, c’est intenable". L'élu de Seine-Saint-Denis balaie l'argument de l'homme fort de Bercy : "Il n'y a rien qui est gratuit. On paie des impôts, c'est de l'argent public".

