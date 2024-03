Mort de Wanys à La Courneuve : le maire annonce "une marche silencieuse" jeudi soir

Gilles Poux, maire communiste de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a annoncé mardi 19 mars sur franceinfo qu'"une marche silencieuse" sera organisée jeudi soir après la mort de Wanys mercredi. Ce jeune homme de 18 ans a été percuté à scooter par un véhicule de police après un refus d'obtempérer à La Courneuve. "Il y a beaucoup de responsabilités de la part de la famille qui a décidé de préparer une marche silencieuse jeudi soir", a-t-il déclaré.

La mort du jeune homme a suscité beaucoup de colère à La Courneuve et le commissariat a été la cible de tirs de mortiers d'artifice et de jets de cocktails molotov et de pierres dimanche soir, selon le parquet de Bobigny. Neuf personnes ont été interpellées : sept majeurs, âgés de 18 à 21 ans, et deux mineurs, d'après le préfet de police Laurent Nuñez. La préfecture de police a annoncé lundi renforcer la présence des forces de l'ordre dans la commune.