Seine-Saint-Denis : un commissariat à La Courneuve visé par des mortiers d'artifice

Un commissariat de police de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a été visé dans la soirée du dimanche 17 mars par des tirs de mortiers d'artifice, quatre jours après la mort d'un jeune homme de 18 ans, percuté à scooter par un véhicule de police après un refus d'obtempérer, a appris franceinfo de source policière.

à lire aussi Mort dans une collision avec la police en Seine-Saint-Denis : la famille du jeune homme décédé dépose plainte contre les policiers de la BAC

Toujours selon cette source, des individus ont jeté des mortiers d'artifices et des projectiles sur ce commissariat, incendié des poubelles. Six personnes ont été interpellées. Des forces de l'ordre appelées en renfort se déploient sur la commune et autour du commissariat.

🔴 Nuit sous haute tension à La Courneuve : le commissariat a été ciblé dimanche soir par des tirs nourris de mortiers d'artifice et de projectiles, quatre jours après la mort d'un jeune de la ville lors d'une course-poursuite à Aubervilliers.

➡️ https://t.co/zGKjOTW5CZ pic.twitter.com/5QevjBHP52 — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 18, 2024

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des riverains du commissariat, on voit plusieurs dizaines de personnes cagoulées et habillées en noir viser le commissariat et tirer des mortiers d'artifice durant plusieurs minutes.

D'après les images de vidéosurveillance consultées par les enquêteurs, mercredi soir, la voiture de police a dû se déporter de sa file de circulation pour éviter un autre véhicule, et a percuté le scooter qui arrivait en sens inverse à vive allure, scooter sur lequel se trouvait la victime. Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une pour homicide et blessures involontaires, qui vise les policiers, est menée par l'IGPN, la "police des polices". L'autre a été ouverte pour refus d'obtempérer aggravé et confiée au service du traitement judiciaire des accidents.