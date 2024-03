Info franceinfo Mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po Paris : le gouvernement va faire un signalement au procureur de la République

Le gouvernement va faire un signalement au procureur de la République, après la mobilisation pro-palestinienne à Sciences-Po Paris. Le Premier ministre Gabiel Attal l'a annoncé, mercredi 13 mars, lors du conseil d'administration de l'institut, rapportent des participants à franceinfo. Ce signalement va être fait au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Il impose à toute autorité ayant connaissance d'un crime ou d'un délit de le signaler à la justice.

Mardi, un groupe d'étudiants a occupé un amphithéâtre en soutien aux Palestiniens. Une étudiante de l'UEJF a "été empêchée d'accéder à l'amphithéâtre" où se tenait l'action, et "des propos accusatoires ont été prononcés à l'encontre" de l'association étudiante, a dénoncé Sciences Po sur le réseau social X.

Une "très grande préoccupation"

"C'est particulièrement grave", s'est indigné Gabriel Attal lors du conseil d'administration de Science-Po Paris. "Ces débats et ces mobilisations ne peuvent pas aller à l'encontre de nos principes républicains", a aussi déclaré le chef du gouvernement. Selon des participants, il a fait part de sa "très grande préoccupation" et a exprimé sa "détermination" pour que "des sanctions extrêmement fermes soient prises".

"Je pense que les Français s'interrogent très fortement et très profondément sur une forme de pente de dérive liée à une minorité agissante et dangereuse", a-t-il ajouté selon ces mêmes sources. En saisissant le procureur de la République, le gouvernement espère "contribuer à la mobilisation des services pour déterminer ce qui s'est passé" mardi lors de cette mobilisation. Sciences Po "a toujours été et restera, je le souhaite, le lieu du débat, le lieu de la confrontation, des points de vue, le lieu, y compris de la mobilisation, comme ça a pu arriver toujours par le passé et comme je suis certain que ça continuera d'être le cas", a déclaré le Premier ministre.